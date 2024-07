L'Apple Vision Pro est déjà en rupture de stock au bout de 30 minutes !

L’Apple Vision Pro peut-il être un succès commercial malgré son prix particulièrement élevé ? S’il est trop tôt pour le dire, les premiers signes sont toutefois positifs, le premier ordinateur spatial d’Apple affiche des ventes satisfaisantes, car seulement 30 minutes après l’ouverture des précommandes sur l’Apple Store en ligne américain, il affiche déjà une rupture de stock avec un délai de livraison allant jusqu’au mois de mars !

L’Apple Vision Pro a réussi sa précommande

Le lancement des précommandes du très attendu Apple Vision Pro a pris une tournure inattendue. En moins de 30 minutes, l’ensemble des stocks disponibles pour les États-Unis s’est évaporé, laissant derrière lui un record de rapidité en termes de rupture de stock pour un produit Apple. L’ouverture des précommandes, effectuée à 14 heures heure française, a été un moment décisif. Les consommateurs se sont rués sur l’Apple Store en ligne US, entraînant rapidement un décalage des dates de livraison à mi-mars pour tous les modèles et capacités de stockage du Vision Pro.



Le vendredi 2 février marquera la date officielle de sortie du Vision Pro en magasin aux USA. Dans cette perspective, Apple prévoit de mettre à disposition des stocks pour la vente directe, une stratégie habituelle pour garantir l’accès à ses produits phares dans ses boutiques. Cela signifie que si vous vivez aux États-Unis et que vous n’avez pas eu de chance avec la précommande, vous avez toujours une solution alternative pour avoir votre Vision Pro au début du mois prochain !

L’analyste Ming-Chi Kuo a estimé que seulement 80 000 unités étaient disponibles lors du lancement de la précommande, une quantité bien inférieure à la demande pressentie. Cette limitation initiale explique en partie la rapidité avec laquelle les stocks se sont épuisés.



Malgré un positionnement tarifaire élevé, le Vision Pro semble avoir réussi à attirer une masse de clients. Reste à voir maintenant si cette bonne dynamique tiendra sur la durée, car une rupture de stock en précommande, ne veut pas dire que le produit aura forcément du succès dans les mois et années à venir !