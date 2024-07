L'Apple Store ferme pour les précommandes du Vision Pro aux US

Après avoir rapidement testé le casque Vision Pro lors de la WWDC 23, les médias américains ont eu à nouveau droit d'essayer le premier ordinateur spatial de la marque cette semaine. Le timing n'est pas anodin, puisque les précommandes du Vision Pro s'ouvre ce jour, mais uniquement outre-Atlantique. L'appareil vendu 3 499 $ (hors taxes) sera en précommande dans quelques minutes. En attendant, la boutique en ligne d'Apple est fermée... aux États-Unis.



: tout savoir sur la fiche technique du Vision Pro.

: le Vision Pro est déjà en rupture de stock.

Les précommandes du Vision Pro

Apple avait annoncé il y a dix jours que les précommandes du casque AR/VR ouvriront ce vendredi 19 janvier, à 5 heures du matin, heure du Pacifique. Le lancement officiel du Vision Pro est calé au vendredi 2 février.

Des stocks limités

Les commandes sont limitées aux États-Unis pour le moment, mais Apple devrait lancer le casque Vision Pro en dehors des États-Unis avant la WWDC 2024 en juin, le Canada et le Royaume-Uni étant pressentis comme les deux premiers autres pays dans lesquels le casque sera disponible, ainsi que la Chine. Mais Ming-Chi Kuo est certain qu'un lancement mondial interviendra avant la fin de l'année. L'idée étant de produire assez d'appareils pour contenter tous les marchés, sachant que pour les USA, il n'y aurait que 80 000 Vision Pro en stock.

Le remplaçant du Mac

L'Apple Vision Pro est la première incursion de l'entreprise dans le monde de la réalité mixte, ou de l'informatique spatiale comme Apple aime à le dire. Elle a d'ailleurs expliqué à plusieurs reprises que son Vision peut, à terme, remplacer un Mac (et un iPad).



Le défi est d'autant plus grand que l'appareil a nécessité plus de dix ans de développement et dispose d'un ensemble de technologies sophistiquées qui lui permettent d'afficher des contenus de réalité augmentée superposés au monde qui vous entoure, ainsi que des contenus entièrement virtuels pour des expériences de divertissement et de jeu immersives. La firme a d'ailleurs levé le voile sur les films et jeux 3D, ainsi que sur les applications disponibles au lancement dont Disney+, TikTok, Prime Video et autre Crunchyroll. On regrettera d'ailleurs l'absence remarquée de Netflix, YouTube et Spotify.



Pour un prix de départ de 3 499 dollars, le "masque" est doté de deux écrans micro-OLED offrant une résolution de 4K à chaque œil, et d'un écran externe appelé EyeSight qui projette une image de vos yeux afin que les gens puissent savoir si vous utilisez le casque en mode immersif ou si vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous.



Le Vision Pro ne s'arrête évidemment pas là, puisqu'il comprend un ensemble de capteurs et de caméras pour surveiller les gestes de la main et cartographier l'environnement extérieur, ainsi que des haut-parleurs de chaque côté de l'oreillette. Le Vision Pro est équipé d'un processeur M2 et d'un processeur R1 séparé dédié au traitement des informations provenant de ces capteurs. Il est également doté de 16 Go de mémoire vive et d'au moins 256 Go de mémoire de stockage, avec la possibilité pour Apple de proposer des modèles pouvant aller jusqu'à 1 To de mémoire de stockage, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé. Une batterie externe est incluse dans la boîte, elle doit être relié au casque pour qu'il fonctionne.



Pour les porteurs de lunettes, il existe des inserts optiques Zeiss personnalisés (149 dollars) qui peuvent être fixés magnétiquement aux lentilles du casque, et des modèles standards (99 dollars) seront également disponibles.