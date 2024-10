Des jeux et films en 3D pour le lancement du Vision Pro

Le Vision Pro d'Apple a désormais une date de sortie officielle, le 2 février prochain. En attendant, la firme de Cupertino a balancé une avalanche d'informations sur son casque AR/VR, qu'elle aime à appeler "ordinateur spatial". Outre les accessoires et l'autonomie, nous apprenons qu'Apple a prévu une collection de nouveaux "jeux spatiaux" pour le Vision Pro, ainsi qu'une vaste sélection de films en 3D.

Des expériences inédites sur le Vision Pro

D'après le constructeur américain, les utilisateurs du Vision Pro auront accès aux jeux de l'App Store, ainsi qu'à plus de 250 titres d'Apple Arcade. Cela inclut des jeux comme NBA 2K24 et Sonic Dream Team. Mais surtout, Apple annonce une collection de "jeux spatiaux" pour Vision Pro :

Nouvelles expériences de jeu : Les joueurs peuvent accéder à des jeux sur l'App Store, dont plus de 250 titres sur Apple Arcade. Des jeux à succès comme NBA 2K24 Arcade Edition et Sonic Dream Team peuvent être joués sur un écran aussi grand qu'ils le souhaitent, avec un son incroyable et la prise en charge des manettes de jeu les plus courantes. De nouveaux jeux spatiaux, comme Game Room, What the Golf ? et Super Fruit Ninja, tirent parti des puissantes capacités d'Apple Vision Pro pour transformer l'espace autour des joueurs, offrant ainsi des expériences de jeu uniques et captivantes.

Voilà qui devrait attirer la curiosité des gamers.

Du côté du cinéma, Apple annonce que plus de 150 films en 3D seront disponibles pour les utilisateurs de Vision Pro via l'application Apple TV. Une bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient à s'offrir celui qui est destiné à remplacer l'iPad, le Mac et l'Apple TV à la maison :

L'expérience de divertissement ultime : Apple Vision Pro propose des écrans ultra-haute résolution qui offrent plus de pixels qu'un téléviseur 4K pour chaque œil, ce qui permet aux utilisateurs de regarder des films et des émissions de télévision à partir d'Apple TV+, Disney+, Max et d'autres services sur un écran qui semble large de 30 mètres, avec la prise en charge du contenu HDR. Dans l'application Apple TV, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 150 titres en 3D avec une profondeur incroyable, où qu'ils soient. Vision Pro présente également Apple Immersive Video, un nouveau format de divertissement remarquable créé par Apple qui place les utilisateurs au cœur de l'action grâce à des enregistrements 8K tridimensionnels à 180 degrés capturés avec Spatial Audio. Les utilisateurs peuvent également profiter de nouvelles expériences interactives comme Encounter Dinosaurs.

Reste que, même avec les annonces du jour, le premier casque AR/VR d'Apple possède encore quelques zones d'ombres. Nous ne connaissons par le prix des films et applications, ni même les différentes versions de la machine qui seront proposées à la vente. De base, le casque offrira 256 Go de stockage, un peu juste pour un appareil à plus de 3 500 dollars.



Le Vision Pro sera disponible en précommande le vendredi 19 janvier à 5 heures du matin, avant d'être pleinement disponible aux États-Unis le 2 février. La France devrait être servie dans un second temps, voire un troisième temps. En effet, Apple a pour habitude de livrer les pays anglo-saxons avant l'Europe et le reste du monde.

La liste des films 3D au lancement

Nous avons également la liste des films 3D sur Apple TV+ :

47 Ronin

Avatar : La voie de l'eau

Cirque Du Soleil : Worlds Away

Dune

Everest

Godzilla vs. Kong

Hansel et Gretel chasseurs de sorcières

Jurassic World Dominion

Kung Fu Panda 3

Mortal Engines

Pacific Rim Uprising

Sanctum

Shrek

Gratte-ciel

Spider-Man : Into the Spider-Verse

Tad l'explorateur perdu et le secret du roi Midas

Le bébé patron : L'affaire de famille

La petite princesse

The Nut Job 2 : Nutty by Nature

La vie secrète des animaux de compagnie 2

Le film Super Mario Bros.

Transformers : L'ascension des bêtes

Trolls

Trolls World Tour

Warcraft

Et sur Disney+ :