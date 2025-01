Les développeurs de jeux aiment le Vision Pro mais craignent l'IA

Vous pensiez que le casque de réalité mixte d'Apple était boudé par les développeurs ? Et bien il faut croire que non. Une enquête approfondie menée par VentureBeats lors de la Game Developers Conference, met en lumière l'attrait croissant du Vision Pro d'Apple auprès des développeurs de jeux. A contrario, ces derniers craignent de plus en plus l'IA.

L'attrait du Vision Pro

Malgré l'engagement actuel de seulement 8 % des développeurs VR/AR travaillant activement sur des jeux visionOS, ce chiffre cache un potentiel de croissance significatif. Un nombre notable de 18 % des développeurs prévoient de proposer leur prochain jeu sur Vision Pro, prévoyant une augmentation substantielle du nombre de jeux disponibles pour la plateforme. Cet intérêt est encore souligné par le fait que 26 % des développeurs expriment un niveau élevé d'intérêt pour visionOS, dépassant légèrement les 25 % qui ressentent la même chose pour PlayStation VR2. Ce changement d'orientation des développeurs pourrait annoncer une nouvelle ère pour l'informatique spatiale dans les jeux, le Vision Pro devenant peut-être un centre névralgique pour des expériences de jeu innovantes. Sauf qu'il faut noter que 63 % des développeurs de jeux en réalité virtuelle ciblent le Meta Quest en priorité.

Si l'engouement des studios est une bonne nouvelle, le nombre famélique de clients équipés d'un Apple Vision Pro reste finalement le plus gros problème à date.

Le reste de l'étude

Pour ceux que ça intéresse, l'investigation de nos confrères va bien au-delà du Vision Pro. En effet, l'enquête a révélé que 1 sur 11 développeurs de jeux a perdu son emploi en 2024, soulignant les licenciements, les opinions sur l'intelligence artificielle, les défis de financement, et la syndicalisation. Avec plus de 3,000 participants, le rapport annuel de la GDC montre que 41% des développeurs ressentent l'impact des licenciements, avec des préoccupations concernant la sécurité de l'emploi. Le soutien à la syndicalisation reste stable, avec 58% des développeurs en faveur.



L'IA générative est vue de plus en plus négativement, avec une augmentation de 12% des développeurs la percevant comme nuisible. Les plateformes PC et navigateur gagnent en popularité avec 80 % des projets en cours étant prévus pour Windows, tandis que l'intérêt pour les jeux en streaming diminue. Le Mac est plutôt bien placé, avec 26 % des projets, soit légèrement mieux que la Nintendo Switch.



En outre, l'autofinancement est devenu la méthode principale de financement des jeux, ce qui démontre le besoin de liberté des concepteurs dans leurs décisions.