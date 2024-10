Pire que l'Apple Watch, le Vision Pro n'attire pas les développeurs

Le casque Vision Pro d'Apple a du mal à attirer les développeurs depuis son lancement, le nombre de nouvelles applications pour l'appareil ayant considérablement ralenti. Alors que des centaines d'applications ont été lancées au cours des deux premiers mois, seules 10 nouvelles applications ont vu le jour en septembre d'après un rapport du Wall Street Journal. Les chiffres d'Appfigures indiquent qu'environ 1 770 applications sont actuellement disponibles pour le Vision Pro, mais que seulement 34 % d'entre elles sont spécifiquement conçues pour lui. La plupart sont des versions adaptées d'applications Apple existantes. Ce qui n'est pas le cas d'iSoft par exemple, qui a été complètement réécrite pour le casque.

Un défi de taille pour Apple

La lenteur de la croissance des applications contraste avec celle des autres produits Apple. Par exemple, l'iPhone comptait 50 000 applications au cours de sa première année d'existence, et l'Apple Watch en comptait 10 000 en l'espace de cinq mois seulement. Cependant, ces deux appareils avaient un attrait plus large pour les consommateurs et des prix moins élevés que les 3 500 dollars du Vision Pro, bien que l'engouement autour de la montre se soit essoufflé après deux ou trois ans (certaines applications ayant par la suite abandonné leur extension pour la montre). Le développement pour le casque AR/VR pose également des difficultés à une majorité de développeurs, car il faut passer de la conception d'applications en 2D à la conception d'applications en 3D pour une expérience immersive.

Timothy Bates, Université du Michigan-Flint College of Innovation & Technology :

Développer pour le Vision Pro signifie passer de la conception d'applications en 2D à un environnement interactif en 3D immersif. C'est un nouveau territoire, et porter des applications existantes n'est pas un processus simple.



Les développeurs doivent repenser les interfaces utilisateurs, les expériences utilisateurs et la manière dont les gens interagissent avec les logiciels dans l'informatique spatiale. C'est un défi, mais cela ouvre des possibilités passionnantes si c'est bien fait.



Outre le défi technique, les développeurs hésitent à investir massivement dans la création d'applications pour le Vision Pro, compte tenu de sa petite base d'utilisateurs et du coût d'entrée élevé pour les développeurs comme pour les utilisateurs. Les indépendants, en particulier, sont confrontés à des difficultés, car ils n'ont pas le budget nécessaire pour investir dans des applications qui n'ont pas de perspectives claires de monétisation. Les studios plus importants, en revanche, profitent de cette période pour se familiariser avec la plateforme d'informatique spatiale d'Apple, en optimisant leurs flux de travail pour les futures versions, plus abordables, du casque.



Certains analystes du secteur suggèrent qu'Apple devra peut-être financer les développeurs pour encourager la création d'applications, comme elle l'a fait avec les plateformes précédentes. Il pourrait s'agir de subventions au développement ou de partenariats avec des développeurs AR/VR établis. D'autres estiment qu'Apple devrait adopter des normes ouvertes, comme OpenXR et WebXR, afin de faciliter le développement pour plusieurs plateformes, comme le Meta Quest, plus populaire.

Mark N. Vena, président et analyste principal chez SmartTech Research :

La communauté de développement pour les produits Apple est attirée par les énormes volumes auxquels ils peuvent avoir accès. Ce n'est certainement pas le cas pour le Vision Pro. »



Le Vision Pro présente un potentiel important, mais son succès dépendra de la création d'un solide écosystème d'applications.



Jim Squires, consultant en XR et jeux :

Nous verrons à la fois les consommateurs et les créateurs s'impliquer davantage dans les efforts d'informatique spatiale d'Apple lorsque les coûts baisseront avec les futures itérations, mais si Apple veut avoir une réserve d'applications indispensables pour ce jour-là, ils devraient déjà préparer le terrain – et cela signifie financer publiquement et bruyamment plus de développeurs pour qu'ils franchissent le pas. Créer quelque chose comme un Vision Pro Creator Fund pour susciter l'intérêt des développeurs XR serait une étape dans la bonne direction.

Apple devra peut-être nourrir cet écosystème en investissant dans les développeurs, mais aussi en lançant des versions plus accessibles et moins coûteuses du casque afin d'encourager une adoption généralisée. On parle d'ailleurs d'un Apple Vision de base à 1 999 $, ce qui est plus attractif, mais toujours cher par rapport à la concurrence. Oui, l'expérience avec un Vision Pro est incroyable, mais cela ne révolutionne pas le quotidien des utilisateurs de Mac par exemple, avec une productivité toujours en-deçà.