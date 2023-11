Apple annonce pour les développeurs des ateliers, sessions et laboratoires pour le Vision Pro

Nous sommes plus qu’à quelques mois avant le lancement de l’Apple Vision Pro, du moins aux États-Unis. Afin de préparer le lancement de ce produit révolutionnaire, Apple fait une nouvelle tentative pour attirer l’attention des développeurs et les inciter à rejoindre l’App Store de visionOS !

Des sessions, ateliers et laboratoires qui vont durer tout le mois de novembre

Apple a récemment annoncé une nouvelle série d’ateliers dédiés aux développeurs de son écosystème, prévus pour tout le mois de novembre. Cette annonce marque l’extension des sessions “Rencontrez les experts Apple”, une initiative lancée en septembre pour renforcer le soutien apporté aux créateurs d’applications.



Les ateliers de novembre se concentreront en particulier sur l’utilisation du Vision Pro. Apple souhaite attirer un maximum de développeurs sur visionOS afin d’apporter un maximum d’applications dans l’App Store dès le lancement de l’ordinateur spatial. Pour le géant californien, le Vision Pro suscite un grand intérêt pour les développeurs et il est primordial d’organiser ce type de rencontres. Ces sessions de formation sont aussi conçues pour aider les développeurs à exploiter pleinement les capacités de ce futur produit révolutionnaire.

En plus des ateliers, des activités spécifiques à l’App Store seront organisées. Elles viseront à guider les développeurs sur des sujets cruciaux tels que l’amélioration de la visibilité de leurs applications sur l’App Store et l’élaboration de stratégies d’abonnement efficaces pour monétiser leur travail.



Les sessions de laboratoire Vision Pro, qui se tiendront dans diverses villes mondiales, dont Cupertino et Tokyo, offriront une opportunité exceptionnelle aux développeurs de se familiariser avec l’ordinateur spatial d’Apple. Ces laboratoires permettront une immersion directe dans les outils de développement et les meilleures pratiques recommandées par Apple.



Enfin, pour assurer un soutien personnalisé, Apple mettra à disposition des séances de consultation individuelles. Ces rencontres donneront aux développeurs l’occasion de recevoir des conseils experts sur la conception d’applications et sur l’intégration efficace des nouvelles technologies dans leurs projets.



Ces ateliers et sessions prouvent l’engagement continu d’Apple à soutenir et à enrichir son écosystème de développeurs expérimentés.



