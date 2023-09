Apple Vision Pro : les développeurs sont questionnés à propos de la fonctionnalité "Persona"

L'Apple Vision Pro qui est prévue pour une commercialisation au cours de l'année prochaine aux États-Unis et dans plusieurs pays à l'international, est au centre de plusieurs interrogations. Apple cherche à savoir auprès des développeurs qui ont eu accès au Vision Pro ce qu'ils pensent de "Persona", une représentation numérique de l'utilisateur qui a beaucoup fait parler lors de la présentation.

Voici les questions posées par Apple

Sur l'Apple Vision Pro, il sera possible de créer votre propre "Persona", il s'agit d'une représentation numérique de vous, qui copiera votre visage et le haut de votre corps. Persona aura un rôle majeur lors des appels FaceTime, vous verrez votre correspondant projeté en réalité augmentée dans la pièce et lui verra votre Persona comme il n'est pas possible d'afficher votre vrai visage.



L'avantage que propose Apple, c'est que grâce aux nombreuses caméras, il sera possible d'animer votre Persona par des expressions faciales et des gestes de vos mains. Autrement dit, si vous souriez, votre Persona reproduira votre sourire en temps réel. Si au premier abord tout le monde a été conquis par cette nouveauté, à l'essai, l'impression peut changer et c'est justement ce que veut savoir Apple !

Toujours en phase de développement, Apple a envoyé un formulaire avec des questions bien ciblées aux développeurs qui ont eu la chance d'avoir une expérience avec l'Apple Vision Pro.

Le but de cette méthode est de savoir s'ils ont apprécié l'approche d'Apple avec cette fonctionnalité de double numérique. Voici les questions qu'a posé l'entreprise :

Que pensez-vous de votre Persona ?

Dans quelle mesure pensez-vous que votre Persona représente votre apparence ?

Dans quelle mesure pensez-vous que votre Persona répond à vos expressions faciales ?

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre Persona ?

Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre Persona ?

Qu'est-ce que vous aimez/n'aimez pas dans ce personnage ?

On observe qu'Apple cherche à améliorer la fonctionnalité, à trouver ses points faibles et ses points forts. Il faut dire que la firme de Cupertino a encore plusieurs mois pour perfectionner son Apple Vision Pro et visionOS avant la sortie officielle. Obtenir un avis extérieur permet souvent d'avoir des retours qu'un ingénieur ou développeur en interne n'aurait peut-être pas remarqués.