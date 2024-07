Cette fonctionnalité du Vision Pro a disparu de la communication d’Apple

Disponible en précommande le 19 juillet et lancé le 2 février exclusivement aux États-Unis, l’Apple Vision Pro est attendu de pied ferme par des milliers d'américains. Il est prévu qu’Apple propose exactement ce qui a été annoncé en juin de l’année dernière, toutefois, une fonctionnalité présentée à curieusement disparu du site d’Apple et de la communication de l’entreprise !

Apple a discrètement actualisé sa vidéo promotionnelle intitulée “Introducing Apple Vision Pro”, un changement qui n’est pas passé inaperçu et a été rapidement repéré par @M1Astra sur le réseau social X. Cette mise à jour a suscité des interrogations, car une fonctionnalité annoncée avec enthousiasme lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2023 a disparu sans aucune explication officielle.



La fonctionnalité en question, nommée “Open Sky Environment”, était conçue pour transformer en réalité augmentée la vue du plafond d’une pièce en un ciel virtuel. Cette innovation semblait prometteuse et avait impressionné de nombreux spectateurs lors de son annonce à l’Apple Park. La version initiale de la vidéo promotionnelle mettait en scène une personne allongée dans son lit, observant émerveillée le plafond de sa chambre transformé en un vaste ciel bleu, grâce au potentiel révolutionnaire du Vision Pro.

Un examen attentif de la communication actuelle d’Apple autour du Vision Pro révèle que la mention de “Open Sky Environment” a également été retirée de la description du produit sur le site web officiel en version US. Le texte descriptif a subi une modification, passant de “transformez votre plafond en un ciel ouvert lumineux” à “transformez votre chambre en un cinéma personnel avec l’environnement du cinéma”. Cette initiative indique clairement que la fonctionnalité a été soit annulée, soit repoussée pour une version future du système d’exploitation visionOS.



Les raisons précises de l’élimination de cette fonctionnalité demeurent floues et inexpliquées. Parmi les hypothèses évoquées, des difficultés de développement ou des performances insuffisantes peuvent être des éventualités. Cependant, sans une déclaration officielle d’Apple, le mystère demeure entier.



Cette décision soulève des questions sur le processus de développement des produits chez Apple et sur la manière dont l’entreprise gère les attentes des consommateurs. Il est rare qu’Apple retire une fonctionnalité annoncée, surtout après l’avoir présentée publiquement avec tant d’enthousiasme. Cela pourrait indiquer un changement dans la stratégie de communication de l’entreprise, ou peut-être un ajustement des priorités en fonction des retours des utilisateurs ou des contraintes techniques.



La disparition de la fonctionnalité “Open Sky Environment” du Vision Pro reste un sujet de curiosité. Reste à voir si Apple fournira une explication ou si cette fonctionnalité refait surface dans une future mise à jour.

