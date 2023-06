Apple Vision Pro : beaucoup de fonctionnalités et d'applications ne sont pas prêtes

À la fin de la présentation de l'Apple Vision Pro, nous avons été choqués par deux choses : la tarification choisie par Apple et... la date de disponibilité. Si pour le prix cela peut s'expliquer par les composants très haut de gamme et les investissements dans la recherche et le développement, le temps avant disponibilité a surpris beaucoup de personnes. En réalité, l'Apple Vision Pro serait loin d'être un produit fini, il reste encore beaucoup à faire.

visionOS n'est pas finalisé

Dans son Power On d'hier après-midi, le journaliste Mark Gurman est revenu sur l'annonce de l'Apple Vision Pro et sa date de commercialisation. Selon le spécialiste des fuites d'Apple, le géant californien a encore beaucoup à faire pour que son premier ordinateur spatial soit prêt à une commercialisation en 2024. En effet, plusieurs fonctionnalités ne sont pas encore finalisées au niveau de visionOS, on parle de :

La saisie du clavier sans passer par celui du Mac

Le support des applications tierces

La compatibilité avec les applications pour iPad

La lecture des contenus en 3D

La fonction EyeSight (qui permet de voir les yeux à travers le casque, l'un des atouts majeurs mis en avant par Apple)

Persona (votre avatar virtuel)

En ce qui concerne les applications qui ne sont pas encore achevées dans leur développement, on parle de Mail, Apple Books, Calendrier ou encore Apple Plans. Le géant californien n'a pas voulu faire un simple copier/coller de l'expérience sur iPadOS, l'exigence venue d'en haut, c'est de développer des applications natives à visionOS, que les apps profitent au maximum de cette nouvelle approche qu'offre la réalité augmentée et virtuelle.

Sans surprise, ce critère de qualité provoque du travail supplémentaire aux développeurs d'Apple et c'est en partie ce qui explique ce délai aussi long entre l'annonce du produit et son lancement.



Maintenant que l'Apple Vision Pro a été dévoilé officiellement et qu'il n'est plus un secret pour personne, la firme de Cupertino agrandit jour après jour les équipes qui travaillent quotidiennement sur visionOS. Avant le 5 juin 2023, ces équipes étaient réduites au strict minimum pour éviter que d'autres informations se retrouvent entre les mains de certains Mark Gurman, Ming-Chi Kuo ou encore Jon Prosser. Pour protéger la culture du secret autour du Vision Pro, Apple n'a pas eu d'autres choix que de sélectionner les ingénieurs et développeurs jugés les plus fiables, sur le projet. Aujourd'hui, c'est désormais terminé, le projet Apple Vision Pro possède plusieurs grandes équipes pour que le travail avance plus vite afin d'éviter que la date de sortie soit repoussée !