Apple Vision Pro : il y aura un mode voyage !

Quand Apple a présenté son Apple Vision Pro, 90% des vidéos montraient un utilisateur tout seul à son domicile, avec un proche ou dans un bureau, à son lieu de travail. Au cours de l’introduction, nous avons quand même pu apercevoir une utilisatrice qui profitait de son Apple Vision Pro dans... l'avion, l'une des rares séquences où l'ordinateur spatial est manipulé dans un lieu public. Cet extrait n'a pas été diffusé par hasard, car on apprend aujourd'hui que le Vision Pro aurait un "mode voyage". Mais qu'est-ce qu'on retrouvera quand ce mode sera activé ? On vous explique tout !

Après le mode invité, le mode voyage ?

À l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023, Apple n'a jamais officialisé ni même parlé d'un mode voyage dédié à l'utilisation du Vision Pro dans un avion ou un train. Toutefois, quand on cherche dans le code de la première bêta, Apple fait mention à plusieurs reprises d'un "mode voyage" avec des procédures bien précises. Cette découverte nous vient de MacRumors, le média américain a fouillé dans le code de la première bêta de visionOS (disponible depuis hier soir) et a trouvé plusieurs messages et notifications configurés qui veulent tout dire... Voici la liste :

"Êtes-vous dans un avion ?"

"Si vous êtes dans un avion, vous devrez garder le mode voyage activé pour continuer à utiliser votre Apple Vision Pro."

"Restez immobile en mode voyage"

"Restez immobile pendant que ce mode se désactive"

"Certaines fonctions de sensibilisation seront désactivées"

"L'ajustement actuel peut réduire la précision du regard"

"Activez le mode Voyage lorsque vous êtes dans un avion pour continuer à utiliser votre Apple Vision Pro"

"Votre représentation n'est pas disponible pendant que le mode Voyage est activé"

Tous les messages que vous voyez ci-dessous seront des messages d'alerte, d'avertissements, des notifications, des recommandations... qui seront communiqués par visionOS en destination de l'utilisateur. Quand on analyse ces messages, on peut en tirer plusieurs conclusions intéressantes :

"Êtes-vous dans un avion ?" : l'Apple Vision Pro pourrait être en capacité de comprendre que vous êtes dans l'avion ? Plusieurs hypothèses sont envisagées : peut-être en se servant des caméras extérieures, en exploitant la géolocalisation (l'ordinateur spatial pourrait le déduire quand votre position indique que vous êtes dans un aéroport)... Ce message interviendrait quand l'Apple Vision Pro détecterait que vous êtes dans un avion et que vous n'avez pas manuellement activé le mode voyage.

: l'Apple Vision Pro pourrait être en capacité de comprendre que vous êtes dans l'avion ? Plusieurs hypothèses sont envisagées : peut-être en se servant des caméras extérieures, en exploitant la géolocalisation (l'ordinateur spatial pourrait le déduire quand votre position indique que vous êtes dans un aéroport)... Ce message interviendrait quand l'Apple Vision Pro détecterait que vous êtes dans un avion et que vous n'avez pas manuellement activé le mode voyage. "Certaines fonctions de sensibilisation seront désactivées" : il est possible que les capteurs et les fonctionnalités qui dépendent de la connaissance de l'endroit où l'on se trouve soient désactivés ou réduits. Ces fonctions peuvent avoir un comportement irrégulier ou erroné en raison de la proximité des autres passagers et de l'espace restreint à bord d'un vol. Le mode voyage peut aider l'utilisateur à éviter une expérience de réalité virtuelle désagréable ou interrompue en désactivant ou en limitant certaines fonctions.

: il est possible que les capteurs et les fonctionnalités qui dépendent de la connaissance de l'endroit où l'on se trouve soient désactivés ou réduits. Ces fonctions peuvent avoir un comportement irrégulier ou erroné en raison de la proximité des autres passagers et de l'espace restreint à bord d'un vol. Le mode voyage peut aider l'utilisateur à éviter une expérience de réalité virtuelle désagréable ou interrompue en désactivant ou en limitant certaines fonctions. "L'ajustement actuel peut réduire la précision du regard" : comme mentionné plus haut, dans l'avion, l'espace est réduit et vous ne serez peut-être pas assis de la même façon que dans votre canapé quand vous êtes à votre domicile. Cela peut suggérer que le suivi du regard de votre casque est moins précis à cause de la position assise que vous aurez dans l'avion. Néanmoins, il semble que le mode Voyage en soit conscient et qu'il puisse procéder à des ajustements pour en tenir compte. On sent qu'Apple a réalisé une multitude de tests pour en arriver à cette conclusion !

: comme mentionné plus haut, dans l'avion, l'espace est réduit et vous ne serez peut-être pas assis de la même façon que dans votre canapé quand vous êtes à votre domicile. Cela peut suggérer que le suivi du regard de votre casque est moins précis à cause de la position assise que vous aurez dans l'avion. Néanmoins, il semble que le mode Voyage en soit conscient et qu'il puisse procéder à des ajustements pour en tenir compte. On sent qu'Apple a réalisé une multitude de tests pour en arriver à cette conclusion ! "Rester immobile en mode voyage" : cet ordre directement communiqué à l'utilisateur de l'Apple Vision Pro pourrait être en lien avec les autres passagers dans l'avion. En réalité virtuelle, on a tendance à être coupé du monde et l'on oublie facilement ce qui se passe autour de nous. Ce message pourrait vous empêcher de faire de grands gestes pour éviter de donner un coup de poing à votre voisin qui dort tranquillement à côté.

Le mode voyage sera-t-il disponible dès le lancement de l'Apple Vision Pro ? Il est impossible de le savoir, cependant, n'oublions pas que nous ne sommes qu'à la première bêta de visionOS et que d'ici 2024, nous allons avoir une tonne de bêtas qui vont se succéder. Le mode voyage pourrait bientôt passer des "lignes de code" à l'application réglages avec un bouton ON/OFF visible par tous !