Le Vision Pro 2 d'Apple aurait finalement une puce M5

Apple prépare déjà la prochaine génération de son Vision Pro. Alors que Bloomberg évoquait fin juillet une sortie du Vision Pro 2 avec une puce M4, une récente fuite de code suggère désormais que le casque pourrait être équipé d’une puce M5.

Apple Vision Pro 2 : vers une puce M5 plutôt que M4 ?

Début juillet, Bloomberg annonçait que l’Apple Vision Pro 2 serait attendu pour la fin 2025 avec une puce M4. Cette information laissait déjà entendre une nette évolution par rapport à la puce M2 actuelle. Aujourd'hui, une fuite de code issue d’Apple suggère que le Vision Pro 2 pourrait en réalité être équipé d’une puce M5 encore non annoncée par Apple à ce jour.

Cette découverte confirme presque que la prochaine génération du casque pourrait offrir des performances nettement supérieures, notamment pour les applications de réalité augmentée et mixte. Une excellente nouvelle pour un appareil qui aura sans cesse besoin d'énormément de puissance lors de son utilisation.

Comme indiqué ci-dessus, il est important de rappeler que la puce M5 n’est pas encore sortie. Comme c’est souvent le cas chez Apple, elle devrait d’abord être intégrée à l’iPad Pro, avant d’arriver sur les MacBook et donc l’Apple Vision Pro 2.

Pour l’instant, il est encore impossible de savoir si Apple maintiendra son calendrier pour une sortie fin 2025 ou s’il repoussera légèrement le lancement pour intégrer la M5. La décision finale sera révélée dans les mois à venir, mais cette fuite de code laisse clairement penser que la M5 sera la puce choisie pour la prochaine génération du Vision Pro.

Même si la puce M5 pourrait apporter des gains significatifs en puissance, beaucoup espèrent qu’Apple trouvera un moyen de faire baisser le prix du Vision Pro 2. Cependant, il est probable que le casque reste trop coûteux pour le grand public, comme l’est déjà la première génération.



Pour mémoire, le premier Apple Vision Pro est sorti début 2024. Il a marqué l’arrivée d’Apple dans le marché de la réalité mixte avec un casque haut de gamme, combinant réalité augmentée et réalité virtuelle, mais à un prix très élevé, réservé principalement aux professionnels et aux passionnés de technologie.



Presque deux ans plus tard, il est temps de nous impressionner une seconde fois.



