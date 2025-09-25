Emmanuel Macron en réalité virtuelle sur l’Apple Vision Pro

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)
  • 💬 12 coms
e macron stickers icone app ipa iphone ipadEmmanuel Macron est désormais au centre d’une expérience en réalité virtuelle, grâce à un film spécialement conçu pour le Vision Pro d’Apple. Cette création permet de revivre le défilé du 14 juillet aux côtés du président, dans une immersion totale, comme si l’on marchait à ses côtés… même si beaucoup de Français n’en rêvent probablement pas.

Alors qu'Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages, il fait son entrée dans le monde de la réalité virtuelle grâce à un projet inédit réalisé pour le Vision Pro, le casque haut de gamme d’Apple. Une expérience immersive d’environ huit minutes permet de suivre le président de la République au plus près du défilé du 14 juillet, comme si l’on marchait littéralement à ses côtés. Ce film, présenté lors des Journées européennes du Patrimoine au Palais de l’Élysée, marque une étape importante dans l’usage des nouvelles technologies pour documenter des événements officiels.

Le film débute dans l’intimité du Palais de l’Élysée, avant de suivre Emmanuel Macron dans ses déplacements jusqu’à la tribune officielle située place de l’Étoile, près de l’Arc de Triomphe. Grâce à une captation 3D à 180° et un son spatialisé, le spectateur a la sensation d’être présent aux côtés du chef de l’État, au milieu des officiels et des forces armées.

Cette expérience ne se contente pas de montrer des images insolites, elle donne l’impression de vivre l’événement de l’intérieur, offrant un point de vue inédit sur une journée hautement symbolique pour la France. Trois casques Vision Pro ont été installés à la Maison de l'Élysée pour permettre au public de découvrir gratuitement le projet, sans avoir à posséder l’appareil.

Derrière ce projet se trouve Immersive Flashback, une start-up française spécialisée dans la création de contenus VR. Pour obtenir une qualité cinématographique, l’équipe a utilisé la Blackmagic URSA Cine Immersive, une caméra conçue spécialement pour la réalité virtuelle, capable de filmer en 8K et en 3D à 180°. Ce matériel de pointe permet de capturer chaque détail, du décor majestueux de l’Élysée aux moments intenses du défilé.

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus large : Apple développe fortement son écosystème de films immersifs pour le Vision Pro. La firme de Cupertino a récemment annoncé la sortie prochaine de sept nouvelles productions immersives réalisées en collaboration avec de grands partenaires internationaux comme CANAL+, Red Bull ou encore la BBC. L’expérience consacrée à Emmanuel Macron illustre parfaitement le potentiel de ce format et l’intérêt croissant du public pour ce type de contenu.

12 réactions

911po - iPhone premium

@gr8guy
Il met les français dans un situation insupportable !! Les français n’ont plus d’argent, le pays a plus de 3000 milliards de dette (oui ce n’est pas entièrement de sa faute) il reconnaît l’état de Palestine …. Et Macron s’en va en guerre mironton mironton mirontaine 🎵🎶 les français vont devoir se battre pour une guerre qui n’est pas la leur !!
Macron est nul 👎

25/09/2025 à 20h09

Jmarc91 - iPhone premium

@gr8guy
Réalise surtout !!!

25/09/2025 à 19h57

Jmarc91 - iPhone premium

C’est fait pour vomir ???

25/09/2025 à 19h56

gr8guy - iPhone

Encore une fournée de commentaires très constructifs qui contribuent indéniablement à redresser le pays par l’inventivité de ses habitants
Quand on arrêtera de tout attendre des politiques et qu’on se prendra tous individuellement en main, on se moquera bien de qui occupe l’Élysée
Du coup on se sortira ptet les doigts en évitant de faire des commentaires stériles sur le président plutôt que de saluer l’innovation de la boîte qui a réalisé le film.

25/09/2025 à 19h30

Matchou159 - iPhone premium

Efficace si tu veux te faire vomir facilement. Tu vas au WC avec ton casque et tu regardes ça. Et hop

25/09/2025 à 19h21

Tigrou4243 - iPhone

@Moijuju
🤣🤣🤣

25/09/2025 à 17h44

i17Pro - iPhone premium

De nombreux VisionPro vont finir casser 🤷‍♂️🤣

25/09/2025 à 17h36

Zeego - iPhone premium

Bientôt sur Fortnite ? 🤣

25/09/2025 à 16h54

Utopia 1789 - iPhone premium

La pravda macronienne a encore frappée ; comme les cancrelats, ça s'infiltre partout

25/09/2025 à 16h12

Moijuju - iPhone premium

C’était cette expérience qui me manquait pour acheter un Vision Pro.

25/09/2025 à 16h11

SESEGuettax630 - iPhone

Vraiment rien a faire ceux qui font ca

25/09/2025 à 15h58

911po - iPhone premium

🤣🤣 qu’il dégage, la France se portera mieux

25/09/2025 à 15h50

