Emmanuel Macron est désormais au centre d’une expérience en réalité virtuelle, grâce à un film spécialement conçu pour le Vision Pro d’Apple. Cette création permet de revivre le défilé du 14 juillet aux côtés du président, dans une immersion totale, comme si l’on marchait à ses côtés… même si beaucoup de Français n’en rêvent probablement pas.

Emmanuel Macron en réalité virtuelle sur l’Apple Vision Pro

Alors qu'Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages, il fait son entrée dans le monde de la réalité virtuelle grâce à un projet inédit réalisé pour le Vision Pro, le casque haut de gamme d’Apple. Une expérience immersive d’environ huit minutes permet de suivre le président de la République au plus près du défilé du 14 juillet, comme si l’on marchait littéralement à ses côtés. Ce film, présenté lors des Journées européennes du Patrimoine au Palais de l’Élysée, marque une étape importante dans l’usage des nouvelles technologies pour documenter des événements officiels.

Le film débute dans l’intimité du Palais de l’Élysée, avant de suivre Emmanuel Macron dans ses déplacements jusqu’à la tribune officielle située place de l’Étoile, près de l’Arc de Triomphe. Grâce à une captation 3D à 180° et un son spatialisé, le spectateur a la sensation d’être présent aux côtés du chef de l’État, au milieu des officiels et des forces armées.

Cette expérience ne se contente pas de montrer des images insolites, elle donne l’impression de vivre l’événement de l’intérieur, offrant un point de vue inédit sur une journée hautement symbolique pour la France. Trois casques Vision Pro ont été installés à la Maison de l'Élysée pour permettre au public de découvrir gratuitement le projet, sans avoir à posséder l’appareil.

Derrière ce projet se trouve Immersive Flashback, une start-up française spécialisée dans la création de contenus VR. Pour obtenir une qualité cinématographique, l’équipe a utilisé la Blackmagic URSA Cine Immersive, une caméra conçue spécialement pour la réalité virtuelle, capable de filmer en 8K et en 3D à 180°. Ce matériel de pointe permet de capturer chaque détail, du décor majestueux de l’Élysée aux moments intenses du défilé.

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus large : Apple développe fortement son écosystème de films immersifs pour le Vision Pro. La firme de Cupertino a récemment annoncé la sortie prochaine de sept nouvelles productions immersives réalisées en collaboration avec de grands partenaires internationaux comme CANAL+, Red Bull ou encore la BBC. L’expérience consacrée à Emmanuel Macron illustre parfaitement le potentiel de ce format et l’intérêt croissant du public pour ce type de contenu.