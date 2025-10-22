Spatial Rifts : le premier FPS immersif sur Vision Pro compatible PS VR2 Sense et SharePlay !

Spatial Rifts, un nouveau jeu de tir à la première personne (FPS), vient de sortir sur l'Apple Vision Pro (M2 et M5), avec une compatibilité pour les manettes PlayStation VR2 Sense et la fonctionnalité de SharePlay de visionOS 26. Développé spécifiquement pour visionOS 26 en utilisant les outils natifs d’Apple, RealityKit et SwiftUI, ce titre signé de notre ancien camarade Brian Corrieri offre une expérience de réalité mixte unique, conçue pour immerger les joueurs dans un univers angoissant et collaboratif.

Spatial Rifts tombe à pic pour Halloween

Dans Spatial Rifts, les joueurs s’unissent (ou pas) dans un même espace physique pour affronter des vagues de monstres surgissant de portails dimensionnels. L’objectif est de refermer ces failles avant que les zombies ne viennent pour ôter la vie. Le jeu se distingue par son approche coopérative (mais jouable en solo), permettant à un maximum de cinq joueurs de combattre côte à côte dans un même lieu. Grâce à l’immersion totale du casque d'Apple, les portails apparaissent sur les murs, les monstres envahissent la pièce, et les impacts de balles restent visibles là où vous tirez dans votre appartement ou maison. C'est l'effet wahou garanti !

Comme vous l'avez compris, le jeu tire parti des nouvelles fonctionnalités de visionOS 26, notamment le support des manettes spatiales pour une visée précise et une expérience de tir précise. Le suivi des mains permet une interaction intuitive, tandis que le mode SharePlay local facilite les sessions entre amis. Les joueurs peuvent utiliser des armes à feu ou, si courageux, opter pour le combat rapproché, frappant les ennemis à mains nues (attention à ne pas cogner dans vos meubles ou murs). Une option permet même de partager une manette avec un ami pour jouer à deux.



Pour varier les plaisirs, outre le fait de survivre aux vagues de monstres, vous devrez collecter des pièces de puzzle pour sceller les portails (et faire cesser l'invasion), ramasser des objets consommables et progresser pour débloquer des armes bonus. Le jeu peut être joué en solo ou en coopération, avec ou sans manette, bien que l’utilisation de contrôleurs spatiaux soit recommandée pour une expérience optimale.



Exclusivité Apple Vision Pro, Spatial Rifts est le vrai premier FPS en réalité mixte de la plateforme. Disponible dès maintenant, il s'adresse aux fans de frissons. Si ce n'est pas aussi léché qu'un Resident Evil avec tout le côté aventure, c'est une belle prouesse d'un développeur indépendant.



Spatial Rifts est une jolie vitrine pour le Vision Pro qui manque cruellement de titre dédié plus d'un an et demi après son lancement.

Télécharger Spatial Rifts à 9,99 €