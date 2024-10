Cisco lance les Spatial Meetings sur Apple Vision Pro

Dans un communiqué, Cisco fait progresser son système "Distance Zero" en intégrant l'Apple Vision Pro dans sa dernière plateforme Cisco Spatial Meetings. Cette collaboration promet de transformer les réunions virtuelles en offrant une expérience qui imite de près les interactions en personne, rendant la collaboration à distance plus immersive, engageante et productive.

Webex rend les réunions immersives

L'initiative "Distance Zero" de la société basée à San Francisco vise à combler le fossé dans les environnements de travail hybrides actuels en réduisant au maximum la sensation de séparation physique. Grâce à des appareils alimentés par l'IA et à l'application Webex, Cisco a déjà fait des progrès pour rendre la collaboration à distance plus naturelle. L'intégration des capacités du Vision Pro va encore plus loin, permettant aux participants d'interagir avec des personnes et des objets comme s'ils partageaient le même espace physique.

Les Cisco Spatial Meetings transforment des salles de conférence ordinaires en studios vidéo spatiaux, avec l'aide des Room Bar Pro et du casque Vision Pro.

En s'appuyant sur leur équipement existant, les clients peuvent transformer n'importe quel espace équipé d'un Cisco Room Bar Pro en un studio vidéo spatial. Ce sont 28 000 appareils déjà sur le marché qui sont maintenant prêts à déployer un environnement vidéo stéréoscopique. Ce sont des milliers de clients qui n'ont plus qu'à mettre à jour leur logiciel et à se procurer un Vision Pro, et leurs salles de conférence sont prêtes pour la vidéo spatiale - en résolution 4K et avec des couleurs fidèles.

Cette technologie offre un niveau d'immersion inédit pour des secteurs tels que la fabrication, la santé et le design. Imaginez des équipes de design dans différents pays examinant un prototype de produit dans des détails réalistes, ou un chirurgien répétant une procédure complexe dans un environnement virtuel. Nous avons déjà vu des opérations avec un Vision Pro par le passé, mais pas à une telle échelle.

Au cœur de cette innovation se trouvent les appareils de Cisco, alimentés par des puces NVIDIA et dotés de caméras à double objectif qui capturent chaque détail en 3D. Ces dispositifs permettent aux réunions spatiales de dépasser les conférences vidéo traditionnelles, offrant une expérience totalement immersive où la collaboration atteint de nouveaux sommets.

Dans des secteurs tels que le commerce, les réunions immersives peuvent faire gagner un temps fou, tandis que les établissements éducatifs peuvent offrir des expériences d'apprentissage plus immersives aux étudiants à distance.

Imaginez, examinez les décisions de conception complexes en couleurs réelles, avec une précision cristalline pour mieux comprendre les nuances, les teintes ou le choix des matériaux.

Avec les réunions Cisco Spatial, les équipes peuvent collaborer, innover et prendre des décisions plus rapidement, offrant la flexibilité nécessaire pour travailler de manière fluide depuis n'importe quel endroit. Bien évidemment, tout cela à un coût. La barre Cisco coûte 8 245 $, tandis que le Vision Pro démarre à 3 499 $. Faites le calcul si vous avez une entreprise...

Télécharger l'app gratuite Webex Meetings