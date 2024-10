L’Apple Vision Pro est la nouvelle star des opérations chirurgicales à l'UC San Diego Health

Quand on parle de l’Apple Vision Pro, on met généralement en avant les bienfaits de l’appareil pour le streaming, le télétravail avec l’extension de l’affichage du Mac, les jeux depuis son canapé… Cependant, l’Apple Vision Pro, c’est aussi un appareil devenu indispensable lors des opérations chirurgicales, comme en témoigne un rapport de Patently Apple.

L’Apple Vision Pro prend ses aises dans le domaine médical

Depuis quelques mois, l’Apple Vision Pro est en train de transformer la pratique chirurgicale à l’UC San Diego Health aux Etats-Unis. Sous la direction du chirurgien renommé Santiago Horgan, l’équipe de chirurgie mini-invasive a réalisé plus de 20 interventions avec l’aide de l’Apple Vision Pro. Ces opérations, visant à traiter des pathologies telles que le reflux acide ou l’obésité, ont toutes été un succès, prouvant l’efficacité de l’ordinateur spatial.



L’Apple Vision Pro, initialement présenté comme un ordinateur spatial pour le grand public, trouve désormais une place dans le domaine médical. En portant cet appareil lors des interventions, les chirurgiens peuvent accéder en temps réel aux données cruciales du patient directement dans leur champ de vision. Ainsi, il n’est plus nécessaire de détourner le regard vers des écrans d’affichage externes, ce qui améliore considérablement l’efficacité et la fluidité des interventions.

Bien que l’Apple Vision Pro reste un investissement conséquent pour un particulier, Christopher Longhurst, directeur de l’innovation à UC San Diego Health, précise que son prix est minime comparé aux coûts des équipements médicaux traditionnels. L’impact potentiel de cette technologie sur la médecine est immense et Longhurst n’hésite pas à prédire que le Vision Pro pourrait devenir une norme mondiale dans les salles d’opération. Le directeur de l’innovation sous-entend que les hôpitaux qui ont les moyens d’acheter un ou plusieurs Vision Pro doivent le faire pour se faire leur propre idée, ils comprendront rapidement le côté révolutionnaire que peut avoir l’ordinateur spatial d’Apple pendant de petites interventions comme pendant des opérations délicates et compliquées.



Même si l’utilisation du Vision Pro est prometteuse, la FDA aux États-Unis n’a pas encore donné son feu vert pour un usage médical généralisé. Malgré cela, l’équipe de l’UC San Diego prévoit de publier plusieurs études au cours des prochaines années pour prouver l’efficacité du Vision Pro dans différentes situations médicales. Une bonne chose qui pourrait faire changer les mentalités et la position de la FDA au sujet de l’ordinateur spatial.



De son côté, Apple multiplie les efforts pour promouvoir l’utilité de son Vision Pro dans le secteur médical. Depuis que la firme a pris conscience de son potentiel dans ce domaine, elle a intensifié les communications autour des applications spécialisées sous visionOS, dédiées à la formation médicale et à l’accompagnement lors des interventions chirurgicales.



Il est évident que l’Apple Vision Pro n’est plus seulement un gadget pour amateurs de réalité augmentée, mais un véritable outil de transformation dans les pratiques médicales. Les chirurgiens de l’UC San Diego ne se voient plus travailler sans lui et cette innovation pourrait bien bouleverser l’avenir de la chirurgie à l’échelle mondiale.