L’Apple Vision Pro a été utilisé pour une opération chirurgicale à Orlando

Peu de temps après la commercialisation du Vision Pro aux États-Unis, Apple a mentionné dans un communiqué de presse que son ordinateur spatial pouvait avoir un véritable intérêt dans le domaine médical. Un hôpital à Orlando aux États-Unis semble avoir écouté le discours d’Apple, car quelques jours après, l’établissement réalisait sa première intervention avec un Vision Pro !

L’Apple Vision Pro s’intègre dans le milieu médical

Dans une avancée médicale révolutionnaire qui montre l’importance croissante de la technologie dans le domaine de la chirurgie, le Dr G. Russell Huffman du Rothman Orthopaedic Institute, a mené avec succès une procédure chirurgicale en utilisant l’Apple Vision Pro au AdventHealth Surgery Center Innovation Tower à Orlando en Floride. Cette opération « historique » marque un début dans l’intégration des technologies de réalité mixte dans les interventions chirurgicales, ouvrant de nouvelles voies pour l’amélioration des soins aux patients et l’efficacité opérationnelle.



La réussite de l’opération à Orlando est attribuable à la technologie développée par l’entreprise eXeX, qui a joué un rôle crucial en fournissant une application de calcul spatial et d’intelligence artificielle. Le logiciel d’eXeX a permis un accès holographique et sans contact à la configuration chirurgicale et aux guides de procédure, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité et les résultats pour les patients.

En 2023, AdventHealth Surgery Center Innovation Tower (en collaboration avec eXeX) a introduit cette technologie dans l’établissement. L’intégration de l’Apple Vision Pro a surmonté les défis posés par le système de protection individuelle Stryker, permettant une utilisation stérile en salle d’opération et marquant un progrès majeur pour l’industrie médicale.



Le Dr Huffman a mentionné l’importance de cette avancée :

Cette réussite n'est pas seulement une étape importante pour eXeX mais un bond en avant pour l'ensemble de l'industrie médicale. Notre utilisation réussie d'Apple Vision Pro et du logiciel eXeX dans un environnement aussi complexe souligne notre engagement à repousser les limites de ce qui est possible en matière d'interventions chirurgicales et de soins aux patients.

Par ailleurs, Kara Harmon, administratrice et directrice des opérations de l'AdventHealth Surgery Center Innovation Tower, a reconnu l’utilisation de l’Apple Vision Pro comme un progrès :

Utiliser Apple Vision Pro pour la première fois pour organiser une chirurgie totale inversée de l'épaule n'est pas seulement un progrès, mais un témoignage de notre engagement envers les patients pionniers. eXeX est pour moi la prochaine étape dont le monde chirurgical a besoin.

Avec des partenariats innovants et l’application de technologies avancées, le champ des possibilités pour l’avenir de la chirurgie s’élargit, il promet des avancées encore plus importantes dans les années à venir grâce en partie à des appareils comme l’Apple Vision Pro.



