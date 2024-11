Belkin propose une sangle de tête pour l'Apple Vision Pro

Petite surprise, Apple a officiellement ajouté à son catalogue un nouveau bandeau supérieur Belkin pour l’Apple Vision Pro. Ce bandeau, appelé "sangle de tête", ressemble étroitement à celui présenté lors de la WWDC23. Conçu pour être utilisé avec le bandeau Solo Knit, il améliore le confort et la stabilité de l’appareil, plus que celui d'Apple visiblement.

Belkin améliore la tenue du Vision Pro

Ce bandeau Belkin est décrit comme un accessoire ergonomique et ajustable, conçu pour améliorer l’expérience du Vision Pro. Il ajoute des points de stabilisation supplémentaires et un mécanisme de verrouillage sécurisé pour maintenir l’appareil en place, même en cas de mouvements, tout en s’accordant esthétiquement avec le bandeau Solo Knit de base. Son prix est de 54,95 €.

Lors de la présentation du Vision Pro à la WWDC 2023, Apple avait montré une personne portant le casque avec un bandeau Solo Knit ainsi qu’un bandeau supérieur, et a même proposé cette combinaison aux journalistes lors de la démonstration de l’appareil. Cependant, ce bandeau supérieur n’a jamais été mis à disposition du public. En plus du bandeau Solo Knit, le Vision Pro est livré avec le Dual Loop Band, qui comporte deux lanières plus fines, une supérieure et une inférieure.

Certains utilisateurs, comme nous, trouvent que le Vision Pro reste lourd sur le visage même avec le double bandeau fourni. Face à ces critiques, il est probable qu’Apple se soit associé à Belkin pour concevoir finalement un bandeau supérieur compatible avec le Solo Knit Band. Cependant, on aurait aimé qu’un tel accessoire soit directement livré dans la boîte standard du Vision Pro, vu le prix de la bête. On le rappelle, le casque de réalité mixte démarre à 3 999 €, sans le sac de voyage notamment.



Si les ventes sont relativement faibles, Apple compte tout de même sortir un Vision Pro 2 en 2025, ainsi qu'un Vision standard, deux fois moins cher, d'ici-là.