Apple Vision Pro : la sangle qui se place sur la tête aperçue dans un brevet

Dans sa présentation à la WWDC 2023, sur son site internet ainsi que dans les vidéos mises en ligne, Apple expose toujours le Vision Pro avec un écran à placer devant les yeux et une sangle qui se place au dos de la tête. Ce que ne met pas en avant Apple, c'est que le Vision Pro pourra aussi avoir une sangle à placer sur le dessus de sa tête pour un meilleur maintien pendant les longues périodes d'utilisation de l'ordinateur spatial. Un récent brevet montre justement cette sangle !

Le Vision Pro en image dans ce nouveau brevet

Apple vient d'obtenir une série de nouveaux brevets de conception pour l'Apple Vision Pro, dans le registre de l'Intellectual Property Department (IPD) à Hong Kong. Un rapport de Patently Apple révèle qu'Apple a acquis un total de 46 brevets de conception, ces brevets couvrent une vaste gamme d'éléments liés à l'Apple Vision Pro, allant de la sangle sur la tête à divers autres composants. La diversité de ces brevets témoigne de l'engagement d'Apple à explorer différentes facettes de la technologie de réalité augmentée, afin de créer un produit non seulement fonctionnel, mais aussi esthétiquement plaisant et intuitif à utiliser.



Ce qui distingue ces brevets de conception des demandes de brevets traditionnelles, c'est leur nature, ils ne divulguent pas de détails techniques ou de conceptions internes, mais se concentrent plutôt sur l'aspect externe et l'ergonomie des produits. Une fois de plus, on remarque la philosophie d'Apple, qui accorde une importance primordiale à l'esthétique et à l'expérience utilisateur.

Selon le système de classification de Locarno, l'Apple Vision Pro et ses composants tels que la "Over Head Strap", le "Light Seal" et la "Strap" sont classés dans la catégorie 14-02, qui inclut les équipements de traitement de données et les appareils périphériques. De plus, la lentille de l'Apple Vision Pro est classée dans la catégorie 16-06, mettant en évidence son rôle en tant qu'article optique essentiel. Pour renforcer la protection de ces conceptions, Apple a pris des mesures supplémentaires en déposant des brevets pour des conceptions partielles. Cette approche garantit que les aspects clés de leur design restent protégés et inimitables, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité contre la copie et le plagiat.



L'acquisition de ces nouveaux brevets par Apple pour le Vision Pro est une déclaration claire de ses ambitions dans le domaine de la réalité augmentée et virtuelle pour les années à venir. Ces nouveaux brevets montrent qu'Apple ne se contente pas de suivre les tendances, mais s'efforce de les définir et de façonner activement l'avenir de l'interaction humain-machine.