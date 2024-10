Apple prévoit de lancer le Vision Pro en février

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple n'attendra pas mars pour lancer son ordinateur spatial. D'après notre confrère, le lancement du Vision Pro est désormais calé au mois de février, la firme de Cupertino accélérant la production pour tenir cette date de sortie. Une bonne nouvelle... pour les clients américains.

Un lancement finalement dans les temps

Selon les dernières informations de Mark Gurman, la production "tourne à plein régime" depuis plusieurs semaines pour que le Vision Pro soit prêt à la fin du mois de janvier, avec un lancement prévu pour le mois de février dans les Apple Store. Pour mémoire, le casque AR/VR a été présenté en juin dernier et, à l'époque, la société avait déclaré qu'il sortirait au début de l'année 2024.



Depuis, les dates de sortie potentielles se sont multipliées, entre janvier et mars. Finalement ce serait février, une première pour un lancement de produit important chez Apple.

Mais cela ne concernera pas tout le monde. Le Vision Pro sera, dans une premier temps, limité aux États-Unis, et il semble que les clients devront aller le chercher dans un Apple Store, même après avoir passé commande en ligne. Apple veut s'assurer que les clients ont la bonne taille de bandeau et que le "masque" soit bien ajusté. Sans cela, le rendu ne sera pas parfait et l'appareil pourrait être trop lourd pour le cou de certains clients. De plus, ceux qui ont besoin de verres correcteurs doivent avoir une version personnalisée.



Pour préparer ses troupes, Apple va former quelques employés de chaque magasin américain dès janvier. Les magasins devront disposer de casques et de tous les accessoires, y compris les bandeaux de différentes tailles et les mousses du masque. Les vendeurs doivent comprendre comment fonctionne le Vision Pro, de l'installation à l'utilisation, ainsi que les différents cas problématiques. Il y aura une application capable de scanner le visage d'un client pour déterminer le bandeau et le joint en mousse appropriés.



Malgré qu'il ouvre une nouvelle gamme de produit, le Vision Pro n'aura pas droit à un évènement pour son lancement. Un communiqué devrait faire l'affaire pour cet ordinateur spatial vendu 3 499 $ avant taxes. Le second modèle est déjà en cours de développement, tout comme une version moins chère, probablement nommée Vision tout court. Son prix pourrait être divisé par deux.



Reste à savoir si la production sera suffisante pour satisfaire les premiers clients.