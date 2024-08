Précommande du Vision Pro aux US : des estimations de livraison passent du 2 au 29 février !

En général, précommander sur l'Apple Store en ligne est une valeur sûre, car Apple respecte le plus souvent les dates de livraison communiquées avant d'avoir effectué le paiement. Malheureusement, ce ne serait pas le cas avec la précommande de l'Apple Vision Pro aux États-Unis, quelques clients qui ont validé leur précommande parmi les premiers vendredi dernier constatent que leur précommande a été retardée sans aucune explication. Des personnes affirment (avec capture d'écran à l'appui) que leur date de livraison est passé du 2 février au 29 février et même plus !

Apple trop optimiste sur le stock disponible du Vision Pro ?

Comme nous l'avaient confirmé plusieurs rumeurs en début du mois, on savait à l'avance que le stock d'Apple Vision Pro serait très limité au lancement de l'ordinateur spatial aux États-Unis. Toutefois, malgré la forte demande, Apple a réussi à s'engager sur une livraison pour le 2 février (date de lancement) pour énormément de clients, du moins ceux qui ont été les plus rapides et qui ont commandé en moins de 30 minutes.



Avec le plus grand des regrets, certains clients partagent sur X depuis aujourd'hui des captures d'écran du suivi de leur précommande du Vision Pro, on retrouve l'avant et l'après l'actualisation de leur suivi. Pour des personnes comme Ray Fernando (voir son post en fin d'article), c'est la douche froide, le délai de livraison est passé brutalement du 2 février à une estimation de livraison entre le 29 février et le 7 mars, ce qui fait quand même un mois à attendre en plus !

Apple ne donne aucune explication concernant ce retard constaté sur plusieurs suivis de commande, mais on peut exclure l'hypothèse d'une difficulté de production. Normalement, le stock mis à disposition à la précommande est du stock qui est déjà assemblé et prêt pour l'expédition. L'une des éventualités est qu'une partie du stock qui aurait dû être envoyé vers des clients qui sont passés par la précommande a été redirigé vers les Apple Store américains qui ont besoin d'un stock de Vision Pro pour le lancement afin de répondre aux personnes qui feront la queue devant les boutiques.



On espère que les précommandes en France et dans les autres pays à travers le monde se passeront mieux qu'aux États-Unis, car en plus des scalpers qui ont commandé en masse des Vision Pro pour la revente sur eBay, les promesses d'expéditions ne sont pas tenues.