Il y a eu une masse de précommandes provenant de robots pour le Vision Pro

Vendredi dernier, Apple a ouvert la précommande pour son Vision Pro aux États-Unis, en l'espace de 30 minutes, la totalité du stock dédié à la précommande était déjà écoulée. Sans surprise, le premier ordinateur spatial d'Apple a rencontré un gigantesque succès, mais il n'y a pas eu que des clients qui ont commandé. Une masse de robots a réussi à passer des précommandes, malgré la vérification du visage pour détecter la bonne taille du bandeau et l'obligation d'avoir un Apple ID.

Les scalpers s'en sont donné à cœur joie pour tout vendre 2 fois plus cher sur eBay

Alors que les stocks du Vision Pro s'épuisaient à une vitesse vertigineuse, un acteur inattendu a été identifié dans cette course à l'acquisition : les robots scalpers. Kasada, une entreprise reconnue pour sa lutte contre les robots malveillants sur internet, a récemment révélé une opération de scalping d'une ampleur surprenante. Selon leurs investigations, des scalpers ont utilisé des robots perfectionnés pour acheter en masse les Apple Vision Pro sur l'Apple Store en ligne, allongeant considérablement les délais de livraison pour les consommateurs légitimes.



Ces robots se sont principalement concentrés sur le modèle de base du Vision Pro, doté de 256 Go de stockage. Ce modèle, étant le moins cher de la gamme, est également le plus susceptible d'être revendu rapidement et à profit sur des plateformes telles qu'eBay.

La sophistication des robots scalpers a atteint de nouveaux sommets avec le Vision Pro. Les développeurs ont non seulement adapté, mais également créé des robots spécialement pour cette précommande. Les robots scalpers auraient utilisé les données de scan facial de leurs développeurs, rendant les Vision Pro adaptés à la tête du développeur plutôt qu'à celle de l'acheteur final. Cette situation va provoquer des problèmes pour les consommateurs qui vont se retrouver avec un produit inadapté à leur morphologie, entraînant des expériences utilisateurs médiocres, comme des casques mal ajustés ou inconfortables.



Le dernier élément surprenant de cette affaire est la manière dont les scalpers ont contourné les mesures de sécurité d'Apple. L'exigence d'un identifiant Apple pour effectuer les achats n'a pas été un obstacle (même si Apple pensait que ça allait être le cas), les scalpers avaient déjà en leur possession des combinaisons d'identifiants Apple, à la fois nouveaux et existants, bien avant l'événement de précommande.



On espère que pour les prochaines précommandes qui auront lieu à l'international, Apple prendra des mesures plus strictes pour bloquer les robots qui génèrent une masse de précommandes afin de revendre les appareils le double de leur prix officiel. Ce type de pratique est évidemment ultra-contraignante pour les consommateurs qui voient les délais d'expédition exploser très rapidement.



Source