Le Vision Pro 2 serait entré en production de masse pour un lancement fin 2025

Le site chinois IT Home rapporte que la deuxième génération de l'Apple Vision Pro pourrait avoir entamé sa production de masse en prévision d’un lancement rumored plus tard en 2025. Le Vision Pro 2 sortirait en même temps que les futurs premiers Mac M5.

Le top départ pour la deuxième version

Selon une source anonyme de nos confrères, des composants clés tels que les écrans, les boîtiers et les circuits seraient désormais en production de masse, certains fournisseurs d’Apple se précipitant apparemment pour honorer les commandes de ce nouvel appareil.

Des rapports antérieurs d’octobre 2024, publiés par The Information, indiquaient qu’Apple avait réduit la production du Vision Pro original et prévoyait de cesser complètement sa fabrication début 2025, suggérant que la production du modèle existant pourrait déjà être arrêtée. Apple disposerait probablement d’un stock suffisant d’unités Vision Pro pour répondre à la demande tout au long de 2025.



La deuxième édition se limiterait à une amélioration du processeur selon IT Home, ce qui rejoint les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo et de Mark Gurman de Bloomberg, qui ont noté qu’une Vision Pro de deuxième génération est en cours de développement actif, intégrant la puce M5 mais peu d’autres changements, et réutilisant de nombreux composants du modèle de première génération pour écouler les stocks excédentaires dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.



Gurman a prévu une fenêtre de lancement entre l’automne 2025 et le printemps 2026, ce qui correspond globalement au calendrier du jour. Cependant, compte tenu des antécédents inconstants d’IT Home en matière de prédictions fiables sur les rumeurs Apple, ce rapport doit être pris avec prudence tant que davantage de détails ne seront pas disponibles.