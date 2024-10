Vision Pro : Apple pourrait stopper la production dès la fin de l’année

Toutes les personnes qui l’ont acheté vous le diront : l’Apple Vision Pro est une véritable petite pépite en termes de fonctionnalités, d’interactions, de logiciel… Cependant, le Vision Pro a un gigantesque handicap : son prix. À cause de son prix démarrant à 3999€, les ventes n’arrivent pas à décoller et les stocks se cumulent, ce qui semble commencer à inquiéter Apple… L’entreprise pourrait stopper la production du Vision Pro dès la fin de l’année.

Vers un arrêt de la production du Vision Pro jusqu’à l’écoulement des stocks ?

L’Apple Vision Pro semble rencontrer beaucoup de difficultés à se vendre, plusieurs rapports l’ont confirmé dans le passé et cela se confirme aussi sur le plan de la production. Malgré les attentes, son prix élevé a freiné les ventes, ce qui a entraîné des stocks conséquents dans les boutiques Apple et les centres logistiques de l’entreprise. Selon une rumeur, Apple aurait drastiquement réduit la production de l’appareil et envisagerait même d’arrêter sa fabrication avant la fin de l’année si la situation ne s’améliore pas.



La baisse de production aurait commencé dès l’été 2024, à la suite de performances commerciales décevantes sur le marché américain, où l’Apple Vision Pro était disponible depuis le mois de février. Entre 500 000 et 600 000 unités auraient été produites, les ventes, elles, se situeraient largement en dessous de ce seuil, Apple n’a pas communiqué de chiffre précis sur les Vision Pro écoulés.

Apple a informé Luxshare (l’un de ses principaux partenaires de production) qu’un arrêt de la fabrication pourrait intervenir dès le mois prochain. C’est un énorme coup dur pour l’entreprise qui espérait augmenter son chiffre d’affaires suite à son contrat avec Apple pour produire le Vision Pro.

Des stocks suffisants pour une commercialisation prolongée

Si la production devait s’arrêter le mois prochain, cela ne signifie pas que la production de l’Apple Vision Pro s’arrêterait. En effet, les stocks actuels sont suffisants pour répondre à la demande sur une longue période, même sans nouvelles unités produites. Apple pourrait donc continuer à vendre le Vision Pro tout au long de 2025, avec des unités produites en 2024.



Apple ne ferme cependant pas totalement la porte à une relance de la production, si les ventes venaient à décoller. Les lignes de production restent opérationnelles et pourraient redémarrer si la situation s’inversait. Par ailleurs, face à ces résultats décevants, l’entreprise a décidé de mettre en pause le développement de la deuxième génération du Vision Pro pour une durée d’un an. À la place, Apple se concentre désormais sur un modèle moins coûteux, capable de séduire un public plus large. Ce que souhaite l’entreprise, c’est proposer un Vision Pro à un prix inférieur à 2000€, mais pour cela quelques sacrifices devront être faits sur les caractéristiques afin de réduire le coût de fabrication. Les fournisseurs ont même reçu des instructions pour se préparer à la fabrication de 4 millions d’unités de ce futur casque à prix réduit.



Source