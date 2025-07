Bloomberg confirme le Vision Pro 2 d'Apple fin 2025

Apple s’apprête à lancer une version améliorée de son casque Vision Pro en 2025. Face à des ventes décevantes, l’entreprise mise sur une mise à jour technique et plus de confort pour relancer l’intérêt autour de son produit haut de gamme.

Apple prépare une mise à jour du Vision Pro en 2025

Apple travaille actuellement sur une première mise à jour de son casque Vision Pro. Le tout premier modèle, vendu à 3 999€ depuis février 2024, a connu des débuts difficiles, avec des ventes inférieures aux attentes et une production rapidement réduite. Face à cet accueil mitigé, Apple prépare une version améliorée, sans pour autant changer radicalement le design ou la stratégie.

Un nouveau modèle avec puce M4 et ajustements de confort

Le prochain Vision Pro conserverait l’apparence générale du casque actuel, mais embarquerait une nouvelle puce M4, plus puissante et dotée d’un Neural Engine renforcé pour mieux exploiter les fonctions d’intelligence artificielle. Apple prévoit également un nouveau système de fixation, plus confortable, répondant aux critiques d’utilisateurs sur le poids et le maintien du casque. Cette mise à jour devrait être annoncée dans le courant de l’année.

Une Vision Pro en 2027

Mark Gurman confirme une nouvelle fois qu'un modèle plus abordable (Vision Pro) est toujours dans les tuyaux avec une sortie annoncée pour 2027. Comme pour les iPhone, le modèle non Pro serait moins puissant et pas aussi complet mais surtout bien moins cher. Le prix étant toujours le premier point négatif de cette technologie actuellement.

visionOS 26 : cap sur l’intelligence artificielle et le gaming

Côté logiciel, Apple avance aussi sur visionOS 26, la prochaine grande version du système d’exploitation du casque. Cette mise à jour devrait apporter des fonctionnalités d’Apple Intelligence, des nouveaux widgets, la gestion optimisée de l’autonomie, ou encore des fonctions de scrolling par les yeux. On attend aussi l’arrivée d’une application dédiée aux jeux, avec la prise en charge des manettes (notamment celle du PSVR 2), ainsi qu’une meilleure accessibilité.

Une stratégie en deux temps

Apple semble adopter une stratégie par étapes : consolider et améliorer son produit premium actuel, tout en préparant discrètement la transition vers un produit plus grand public. Cette approche prudente lui permet de corriger les faiblesses du Vision Pro, tout en poursuivant sa vision à long terme d’un avenir où les lunettes connectées pourraient remplacer une partie des usages de l’iPhone.