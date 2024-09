Le Vision Pro 2 aurait une puce M5 et Apple Intelligence

Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur les nouvelles technologies et en particulier Apple, a révélé aujourd'hui que l'entreprise la plus valorisée en bourse prépare activement la prochaine génération de son casque Vision Pro, dont la production est prévue pour le second semestre 2025.

Une puce M5 largement plus puissante

Bien que Kuo confirme que le nouveau Vision Pro ne connaisse pas de changements majeurs en termes de design ou de spécifications générales, il sera donc toujours aussi lourd et imposant, son coeur sera plus puissant. Le casque de réalité mixte sera alimenté par la puce M5, une mise à niveau substantielle par rapport à la puce M2 présente dans le modèle de première génération. On imagine que la puce R1, entièrement dédiée au traitement des données transmises par les caméras, les capteurs et les micros, sera également renouvelée. Probablement remplacée par la puce R2.

Apple Intelligence

Tandis qu'Apple n'a pipé mot sur l'arrivée des fonctionnalités Apple Intelligence sur le Vision Pro original, les indices sont concordants. Le code source de visionOS 2 suggère une arrivée prochaine, tout comme le fait que les iPad et Mac équipés d'une puce M2 sont compatibles. Même ceux avec un processeur M1. Il n'y a donc aucune raison qu'il n'en profite pas, à moins qu'Apple n'ait décidé le contraire.



En tout cas, grâce à la puissance de traitement accrue de la puce M5, Kuo pense que la deuxième génération de Vision Pro offrira la « meilleure expérience utilisateur Apple Intelligence », bien que nous ne voyons pas encore la différence qu'il y aurait avec un Mac M3 actuel par exemple.

Prix et modèle d'entrée de gamme

Le prix du Vision Pro 2 devrait rester proche de celui du modèle de première génération, qui débute à 3 999 euros chez nous, ou 3 499 dollars aux USA. En outre, Apple travaillerait bien sur une version d'entrée de gamme plus abordable, provisoirement appelée « Apple Vision ».