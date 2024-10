Vision Pro : Apple Intelligence n'arrivera pas tout de suite

L'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, pourrait bientôt intégrer l'intelligence artificielle annoncée lors de la WWDC 24. Alors qu'Apple prévoit de déployer sa plateforme IA, Apple Intelligence, sur ses autres appareils cet automne, des rumeurs suggèrent que le Vision Pro suivra le mouvement, mais pas avant un long moment.

Apple veut prendre son temps pour intégrer parfaitement son IA au Vision Pro

Bien que le Vision Pro ne soit pas officiellement inclus dans le lancement initial d'Apple Intelligence, ses spécifications techniques (processeur M2, 16 Go de RAM) le rendent compatible avec cette technologie. Fonctionnant sur une variante proche d'iPadOS, l'intégration semble logique mais pourrait ne pas arriver avant 2025.

Ce délai s'explique en partie par la complexité de l'environnement de réalité mixte. Contrairement aux interfaces 2D traditionnelles des iPhones ou des Macs, le Vision Pro opère dans un espace tridimensionnel, mêlant réel et virtuel. Adapter les fonctionnalités d'IA à ce nouveau paradigme d'interaction requiert une refonte significative de l'expérience utilisateur, un processus qui demande du temps et des ressources considérables. D'autant qu'il faut préserver l'autonomie du casque.

Une solution temporaire

En revanche, il sera possible de contourner l'absence d'Apple Intelligence sur le Vision Pro en utilisant le Mac. En effet, le Vision Pro peut se connecter à un Mac et afficher son écran dans l'environnement de réalité mixte, permettant ainsi d'accéder indirectement aux fonctionnalités d'Apple Intelligence via l'ordinateur.

Un boost pour la productivité

L'ajout de l'IA au Vision Pro s'aligne parfaitement avec le positionnement d'Apple pour cet appareil. En tant qu'outil de productivité, le casque bénéficierait grandement de fonctionnalités telles que le tri automatique des notifications, le résumé des sites, les outils d'écriture avancés et un Siri largement amélioré. Cette évolution pourrait également rendre le Vision Pro plus attractif, surtout si un Vision plus abordable voit le jour comme le suggèrent certaines rumeurs.

Bien que l'intégration de l'IA dans le Vision Pro reste hypothétique, elle semble être une progression naturelle. Si elle se concrétise, cette fusion entre réalité mixte et intelligence artificielle pourrait influencer significativement l'expérience utilisateur du Vision Pro. Il reste à observer comment Apple abordera les défis techniques et conceptuels liés à cette potentielle intégration, et quelles en seront les implications concrètes pour les utilisateurs.



