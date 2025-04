Apple Intelligence s'invite dans la suite iWork avec la version 14.4

Apple vient de déployer la version 14.4 de sa suite bureautique iWork, comprenant Pages, Numbers et Keynote. Cette mise à jour majeure intègre les fonctionnalités d'Apple Intelligence et apporte plusieurs améliorations significatives aux trois applications, renforçant ainsi la productivité des utilisateurs sur Mac, iPad et iPhone.

Apple Intelligence au cœur de la rédaction

La nouveauté phare de cette mise à jour est l'intégration des outils d'écriture intelligents (Writing Tools) directement dans les trois applications. Grâce à Apple Intelligence, les utilisateurs peuvent désormais modifier, reformuler ou améliorer leurs textes de manière contextuelle, que ce soit dans un document Pages, une présentation Keynote ou une feuille de calcul Numbers. A la manière de Copilot sur Microsoft Office.

Cette fonctionnalité nécessite toutefois des appareils compatibles avec Apple Intelligence : Mac équipé d'une puce M1 ou ultérieure, iPhone 15 Pro ou Pro Max, iPad mini avec puce A17 Pro, ou tout iPad doté d'une puce M1 ou plus récente. Les systèmes d'exploitation doivent également être à jour (macOS 15.4, iOS 18.4 ou iPadOS 18.4).

Des améliorations spécifiques à chaque application

Pages bénéficie d'une amélioration de l'affichage sur iPad avec le mode Screen View, qui présente désormais le texte, les images et autres éléments dans un flux continu optimisé pour l'écran. L'ajout de pages supplémentaires dans un document a également été simplifié.

Numbers reçoit la mise à jour la plus substantielle avec l'ajout de plus de 30 nouvelles fonctions avancées, dont LET, LAMBDA, FILTER, SORT et UNIQUE. La compatibilité avec Microsoft Excel a été améliorée, tant à l'importation qu'à l'exportation. Une autre nouveauté notable est la prise en charge des tableaux de déversement (spilling arrays), permettant d'afficher les résultats d'une seule formule sur plusieurs cellules.

Keynote n'est pas en reste avec l'intégration des outils d'écriture intelligents et les améliorations communes à la suite.

Parmi les autres nouveautés partagées par les trois applications, on trouve l'exportation facilitée vers d'autres formats via l'application Raccourcis et l'amélioration des fonctionnalités de copier-coller avec Freeform.

Ces mises à jour sont disponibles dès maintenant sur l'App Store pour tous les appareils compatibles.

