Apple met à jour iWork pour iOS 17 et macOS 14 Sonoma

Apple a mis à jour aujourd'hui sa suite d'applications iWork pour iPhone, iPad et Mac, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à Pages, Keynote et Numbers. Bien évidemment, il s'agit aussi d'être compatible avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 Sonoma.

Pages, Keynote et Numbers mis à jour

Ces mises à jour introduisent plusieurs améliorations dans l'ensemble des apps. Notamment, sur iPhone et iPad, les trois applications iWork prennent désormais en charge les objets 3D au format USDZ, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter de la profondeur à leurs documents (mais aussi d'être compatible avec l'app Reality Converter). Keynote se distingue par sa capacité à lire les animations intégrées dans les fichiers USDZ et à animer les objets 3D sur les diapositives à l'aide de Magic Move.

En outre, les applications intègrent désormais des autocollants via une interface emoji actualisée, offrent des prédictions de texte en ligne, facilitent la collaboration via FaceTime, fournissent des suggestions de documents via Spotlight et permettent d'importer des documents en les faisant glisser vers l'icône de l'application concernée sur l'écran d'accueil. Pages prend également en charge de nouvelles options de style de paragraphe et dispose d'un modèle de rapport minimaliste, tandis que Keynote propose de nouveaux thèmes dynamiques et des mises en page de diapositives vidéo en direct.



Ces mises à jour s'étendent également aux versions Mac de Pages, Numbers et Keynote, avec la prise en charge des fichiers USDZ et des thèmes et modèles supplémentaires.



Télécharger l'app gratuite Pages