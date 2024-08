Apple Podcasts : chute des audiences à cause... d'iOS 17 !

Apple Podcasts est sans aucun doute l'application de référence sur iOS pour trouver les meilleurs podcasts et faire de belles découvertes. Pourtant, cette application n'a jamais rencontré un grand succès et d'après les dernières nouvelles, iOS 17 ne fait qu'enterrer un peu plus cette app fantastique.

Apple Podcasts en difficulté depuis iOS 17

Si vous êtes un créateur d'un podcast et que celui-ci est publié sur Apple Podcasts, vous avez peut-être remarqué que depuis plusieurs mois, votre audience est en baisse et que les utilisateurs qui ont toujours été fidèles ne le sont plus comme avant. Rassurez-vous, ce n'est pas votre contenu qui d'un seul coup ne plaît plus, mais plutôt la nouvelle politique d'Apple en ce qui concerne le téléchargement automatique des nouveaux épisodes de podcasts.



En effet, avec iOS 17, la firme de Cupertino a intégré une nouvelle fonctionnalité qui consiste à désactiver les téléchargements automatiques de podcasts pour les utilisateurs qui n'ont pas écouté cinq épisodes d'un podcast au cours des deux dernières semaines. Le problème, c'est que normalement, lorsque les téléchargements automatiques ont lieu, l'utilisateur reçoit une notification qui l'informe que tout est prêt pour l'écoute. Comme les téléchargements ne se font plus dès qu'il n'y a une période d'inactivité de plus de 2 semaines, beaucoup de personnes ne reçoivent plus cette fameuse notification, ce qui provoque sans surprise, un oubli d'ouvrir Apple Podcasts et donc une perte d'audience pour le créateur de contenu.

Cette nouvelle approche introduite dans iOS 17 pour éviter la saturation de stockage des iPhone a des conséquences directes sur les audiences des grands, moyens et petits podcasts. Selon un récent rapport de Semafor, les gros podcasts ont perdu jusqu'à 40% de leur audience, ce qui génère de la déception chez les créateurs de contenus et la perte de confiance des sponsors et annonceurs.



Un créateur de podcast populaire a déclaré dans le rapport :

Presque tous les podcasts qui publient régulièrement ont subi une énorme coupe d'audience.

Pour le moment, Apple ne compte pas changer cette politique qui a pour objectif d'éviter les téléchargements trop nombreux qui occupent le stockage des iPhone pour rien. En ce qui concerne la notification indiquant qu'un nouvel épisode est disponible, celle-ci est encore d'actualité, mais uniquement si l'utilisateur a été actif au cours des deux dernières semaines, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout si on n'a pas une affinité particulière avec un podcast.

