Apple dévoile les meilleurs podcasts de 2024

Ça sent le sapin (mais pour une bonne raison). Apple a partagé les podcasts les plus populaires de l'année 2024, avec des classements disponibles dans l'onglet "Parcourir" de l'application Podcasts jusqu'à la fin de l'année.

Des classements dans 100 pays

Comme en 2023, les classements des podcasts de 2024 sur l'application Apple Podcasts mettent en avant les podcasts les plus populaires, les nouveaux podcasts remarquables, ceux les plus suivis et partagés. Ces tops sont générés dans près de 100 pays et régions, dont la France et les Etats-Unis. Les utilisateurs peuvent aussi découvrir une sélection spéciale intitulée « Shows We Love » avec des séries narratives et épisodiques marquantes. Apple annoncera son podcast de l'année le 3 décembre.

Apple Podcasts en France

Top des podcasts 2024

Affaires sensibles – France Inter Legend – Guillaume Pley Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte Les Pieds sur terre – France Culture Les Grosses Têtes – RTL Transfert – Slate.fr Podcasts Les actus du jour – Hugo Décrypte Au Cœur de l’Histoire – Virginie Girod et Stéphane Bern Émotions : le podcast pour mettre des mots sur vos émotions – Louie Media Chroniques Criminelles – TF1

Top des nouveaux podcasts 2024

Secrets d’Histoire – Initial Studio Fifty States — un Podcast Quotidien Hot Stories Sexe & sexualité sans filtre – Bliss Studio La dernière – Radio Nova Folie Douce – Lauren Bastide L’interview Brut. des gens connus – Brut. Ma parole – France Culture Réaligné par Major Mouvement – Major Mouvement Xi Jinping, le prince rouge – France Inter Amour Jungle – Ben Mazué

Top des épisodes 2024

Somnifère du 05/02 – Le chagrin de Camille Philippe Boxho, Médecin Légiste : Les Meurtres Les Plus Horribles Qu’Il Ait Vus ! Suzanne de Canson, l’héritière dépouillée – Partie 1/3 Apprendre à apprendre, avec Grégoire Borst 1/6 : L’attention #401 – Emmanuel Macron – Président de la République – Les décisions les plus lourdes se prennent seul Un étranger qui ressemble beaucoup à mon mari Loveur Voleur (1/4) : Un match presque parfait L’affaire Margot Lagrave : Le crime était presque parfait #251 – Jeanne Damas, Ce Bébé Qui A Tout Défié

Les podcasts les plus partagés en 2024

Fifty States — un Podcast Quotidien Coran de Ton cœur – Zaynab – Coran de mon Cœur La vie du Prophète Mohammad ﷺ – Mohammad ﷺ, le prophète de la miséricorde Les Histoires des Prophètes – MusVoice Naufragés – une histoire vraie – France Inter Miracle Fajr Podcast Somnifère, le podcast pour s’endormir – Morphée Les Baladeurs – Les Others Ces questions que tout le monde se pose – Maud Ankaoua Legend – Guillaume Pley

Les épisodes les plus partagés en 2024

#401 – Emmanuel Macron – Président de la République – Les décisions les plus lourdes se prennent seul – Génération Do It Yourself Affaire Mazan: Des années d’ignorance – Transfert Alcool, nous avons un problème – Vivons heureux avant la fin du monde Épisode 162 – Le baby clash, comment s’en sortir sans s’étriper? Anna Roy sage femme – La Matrescence C’est quoi l’amour, maîtresse ? | 1/5 – Le Cœur sur la table Établir les limites éducatives – Caroline Goldman – docteur en psychologie de l’enfant Ancien Trader Et Banquier : Comment Devenir Riche En Évitant Les Arnaques – Legend #73 — Une minute d’éternité, avec François Sarano – Les Baladeurs Loveur Voleur (1/4) : Un match presque parfait – Passages : le podcast d’histoires vraies de Louie Media Inventer une thérapie féministe – Un podcast à soi

Les podcasts les plus suivis en 2024

LEGEND – Guillaume Pley Les actus du jour – Hugo Décrypte Fifty States — un Podcast Quotidien Affaires sensibles – France Inter L’Heure du Monde – Le Monde Transfert – Slate.fr Podcasts Coran de Ton cœur – Zaynab – Coran de mon Cœur Secrets d’Histoire – Initial Studio La dernière – Radio Nova Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte

Top des podcasts payants en 2024

LE CODE Radio avec Mehdi Maïzi – Apple Music Transfert – Slate.fr Podcasts Hondelatte Raconte – Christophe Hondelatte Les nouvelles aventures de Cornebidouille – DISO (en français) Faites entrer l’accusé The Story of Classical – Apple Music Home(icides) – Bababam (en français) DISO – Simon – DISO (en français) Apple Music Today – Apple Music La Traque – Bababam (en français)

Apple Podcasts aux USA

Top des podcasts 2024

The Daily Crime Junkie The Joe Rogan Experience Dateline NBC SmartLess Huberman Lab This American Life New Heights with Jason & Travis Kelce Up First from NPR Morbid

Top des nouveaux podcasts 2024

The Tucker Carlson Show Three Mortal Sin Drowning Creek The Rise and Fall of Ruby Franke Blood is Thicker: The Hargan Family Killings Noble Murder in the Hollywood Hills Hysterical Who Killed JFK?

Meilleures séries 2024

Séries Up and Vanished Trois Les trois de Bakersfield CounterClock Quelque chose n'allait pas Dr. Death Les affaires de la frénésie Rachel Maddow présente : Ultra Les crimes de la frénésie

Meilleurs épisodes 2024

Crime Junkie : « SERIAL KILLER : Les meurtres de l'alphabet, partie 1 » The Joe Rogan Experience : « #2219 - Donald Trump » The Daily : « Harris Baits Trump : dans leur débat enflammé » Dateline NBC : « Dangerous Secret » Les trois de Bakersfield : « Épisode 1 : Combattez comme une mère » SmartLess : « Vince Vaughn » Trois : « Skylar a disparu | Chapitre 1 » Séries : « Séries S04 - Ép. 1: Pauvre bébé Raul» Mortal Sin: «1 – Ashes to Ashes» New Heights avec Jason et Travis Kelce: «Travis gagne sur la route, Jason célèbre torse nu et récapitulatif complet de la ronde de division| Ép. 75»

Episodes les plus partagés en 2024

Huberman Lab Scamanda Wiser Than Me avec Julia Louis-Dreyfus The Daily La Bible en un an (avec le père Mike Schmitz) Récapitulatif de la Bible Le podcast de Mel Robbins Vendu une histoire Qui a tué JFK? Crime Junkie

Episodes les plus partagés en 2024

The Tucker Carlson Show : « Calley & Casey Means : la vérité sur Ozempic, la pilule et comment Big Pharma vous rend malade » The Mel Robbins Podcast : « Le médecin n°1 de la ménopause : comment perdre la graisse du ventre, mieux dormir et arrêter de souffrir maintenant » The Daily : « L'année de Taylor Swift » Huberman Lab : « Dr. Stacy Sims : Exercices et nutrition spécifiques aux femmes pour la santé, la performance et la longévité » The Joe Rogan Experience : « #2219 - Donald Trump » The Ezra Klein Show : « Tim Walz est-il le père du Midwest dont les démocrates ont besoin ? » Honestly with Bari Weiss : « Pourquoi les enfants ne vont pas bien » We Can Do Hard Things : « 26 Guérir de parents émotionnellement immatures avec Lindsay C. Gibson » Call Her Daddy : « Vice President Kamala Harris » Good Inside avec Dr. Becky : « The Anxious Generation avec Jonathan Haidt »

Episodes les plus suivies en 2024

The Joe Rogan Experience New Heights avec Jason et Travis Kelce Huberman Lab Call Her Daddy The Tucker Carlson Show The Mel Robbins Podcast SmartLess Wiser Than Me avec Julia Louis-Dreyfus Crime Junkie The Daily

Top des podcasts payants

Apple News+ Narrated Morbid Dateline NBC The Rise and Fall of Ruby Franke Dr. Death SmartLess Something Was Wrong Scamtown American Scandal Mortal Sin

