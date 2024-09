Apple dévoile les meilleurs podcasts de 2023

Apple a partagé aujourd'hui les podcasts les plus populaires de 2023, avec des classements de fin d'année disponibles dans l'onglet "Explorer" de l'application éponyme. Les tableaux comprennent le classement général des meilleurs podcasts, le classement des nouveaux podcasts lancés cette année, le classement des podcasts les plus suivis, le classement des podcasts et épisodes les plus partagés, et bien plus encore. Plus de 100 pays sont concernés, dont la France.

Apple célèbre les podcasts

Lorsque les gens veulent savoir quels podcasts les autres écoutent, ils ouvrent Apple Podcasts, dixit la marque. En même temps, c'est son service.

C'est le meilleur moyen de découvrir et d'apprécier les podcasts et de soutenir leurs créateurs, avec des millions d'émissions couvrant pratiquement tous les sujets. Apple Podcasts propose également des milliers de podcasts premium, de sorte que lorsque les fans recherchent l'expérience ultime de leur émission préférée, ils peuvent facilement la trouver et l'écouter sur leur iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch avec les AirPods.

Apple dévoilera l'émission podcast de l'année le mardi 5 décembre.

Les podcasts les plus populaires de 2023 en France

Le classement général des podcasts

Affaires sensibles Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Les Pieds sur terre Les Grosses Têtes Les actus du jour - Hugo Décrypte Transfert Émotions L’After Foot Entrez dans l’Histoire L’heure du crime

Les nouveaux podcasts

Votre cerveau Naufragés - une histoire vraie Les Pachas L’heure du thé ! ☕️ La Traque On faisait comment avant ? Simone de Beauvoir : Itinéraire d'une jeune fille rangée Léon Blum, une vie héroïque Les Enquêtes de Sherlock Holmes Mécaniques du vivant

Les podcasts les plus suivis

Les actus du jour - Hugo Décrypte Coran de Ton coeur Miracle Fajr Podcast Affaires sensibles Choses à Savoir Les Histoires des Prophètes Caroline Goldman - docteur en psychologie de l'enfant Transfert Nader Abou Anas Votre cerveau

Les podcasts les plus partagés

Caroline Goldman - docteur en psychologie de l'enfant Les Histoires des Prophètes Coran de Ton coeur Votre cerveau Miracle Fajr Podcast L'Affaire Naufragés - une histoire vraie Ces questions que tout le monde se pose Change ma vie : Outils pour l'esprit Outils pour l'esprit Bliss-Stories

Les épisodes les plus partagés

Caroline Goldman - docteur en psychologie de l’enfant : "Etablir les limites éducatives" DJ Bens - The Podcast : “DJ BENS NEW YEAR MIX 2023” Génération Do It Yourself : “#327 - Laurent Alexandre - Auteur - ChatGPT & IA : Dans 6 mois, il sera trop tard pour s’y intéresser” La Matrescence : “10 façons d'avoir un impact puissant sur son corps (fertilité, grossesse, postpartum) en lissant sa courbe de glucose - Jessie Inschauspé, biochimiste” Un podcast à soi : “Comment élever les garçons” Vénus s’épilait-elle la chatte ? : “Picasso, séparer l'homme de l’artiste” Passages : “Serial Mytho 1/4 : Le lubrifiant” Sous le soleil de Platon : “Fabien Galthié : Une équipe, c'est un projet collectif avec un objectif individuel” “Comment tu fais ?” by Laury Theilleman : “Épisode 23 – AMOUR, PEUR ET ÉGO avec Maud Ankaoua” Les Couilles sur la table : “Masculin neutre : écriture exclusive (1/2)”

Les chaînes gratuites

France Inter France Culture RTL RMC France Télévisions ARTE Radio Radio Classique Europe 1 TF1 Slate.fr Podcasts

Les chaînes payantes

Hondelatte raconte Louie Media Binge Audio Bababam (en français) Transfert Club Somnifère Premium MINUIT Le Coin Du Crime Nouvelles Écoutes DISO (en français)

Les podcasts les plus populaires de 2023 aux USA

Le classement général des podcasts

Crime Junkie The Daily Dateline NBC SmartLess This American Life Morbid Up First Huberman Lab Hidden Brain Stuff You Should Know

Les nouveaux podcasts

Scamanda The Retrievals The Deck Investigates Murder & Magnolias Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus The Girl in the Blue Mustang The Coldest Case in Laramie Murder in Apartment 12 The Girlfriends Undetermined

Les podcasts les plus suivis

Huberman Lab SmartLess New Heights with Jason and Travis Kelce Scamanda The Mel Robbins Podcast Crime Junkie The Retrievals The Deck Investigates Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus On Purpose with Jay Shetty

Les podcasts les plus partagés

Scamanda Sold a Story The Retrievals Huberman Lab SmartLess The Witch Trials of J.K Rowling Rachel Maddow Presents: Ultra Wiser Than Me with Julia Louis Dreyfus The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz) True Sunlight

Les épisodes les plus partagés

Huberman Lab: “What Alcohol Does to Your Body, Brain & Health” Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus: “Julia Gets Wise with Jane Fonda” The Daily: “The Fight Over Phonics” Hidden Brain: “The Paradox of Pleasure” Sold a Story: “The Problem” The Mel Robbins Podcast: “The ‘Let Them Theory’: A Life Changing Mindset Hack That 15 Million People Can’t Stop Talking About” The Retrievals: “The Patients” We Can Do Hard Things with Glennon Doyle: “Why We Love the Way We Love: Attachment Styles with Dr. Becky Kennedy” Just B with Bethenny Frankel: “Reality Reckoning: Rachel Leviss (Part One)” Serial: “The Alibi”

Les chaînes gratuites

iHeartPodcasts audiochuck The New York Times Dear Media Serial Productions Barstool Sports ABC News The Daily Wire Scicomm Media Cumulus Podcast Network

Les chaînes payantes

Wondery Dateline NBC Pushkin iHeart True Crime Lemonada Tenderfoot TV TED Audio Collective Freakonomics Radio Radiolab BBC Podcasts

