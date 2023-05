Apple dévoile le bracelet Pride 2023 qui sera bientôt disponible

En marge de Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, Apple a présenté aujourd'hui un nouveau bracelet sportif "Pride Edition" pour l'Apple Watch, accompagné d'un cadran de montre et d'un fond d'écran iPhone assortis. Proposé au prix de 59 €, le bracelet pourra être commandé sur Apple.com et dans l'application Apple Store à partir du 23 mai, et sera disponible dans certains Apple Store à partir du 24 mai.

Un nouveau bracelet coloré

Inspiré par la communauté LGBTQ+, le nouveau bracelet Pride présente un design en forme de confettis mettant en valeur les couleurs originales du drapeau Pride et cinq autres. Le bracelet est disponible en 41 mm et 45 mm pour les Apple Watch Series 3 et ultérieures.

Inspiré par la communauté LGBTQ+, le nouveau bracelet sport arbore les couleurs arc-en-ciel du drapeau de la fierté et cinq autres couleurs - le noir et le marron symbolisent les communautés noires et latines, ainsi que les personnes décédées ou vivant avec le VIH/sida, tandis que le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.



Le cadran de montre "Pride Celebration" et le fond d'écran iPhone correspondants seront disponibles la semaine prochaine et nécessiteront watchOS 9.5 et iOS 16.5 ou une version ultérieure.



Apple sort un nouveau bracelet Pride chaque année et continue de soutenir les personnes LGBTQ+ dans le monde entier.