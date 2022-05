Le film original Apple "Luck" se dévoile dans une bande-annonce (bientôt disponible !)

Julien Russo

Savez-vous comment la chance et la malchance se produisent ? En réalité, il y a des petits personnages et des animaux dans une base secrète qui les fabrique au quotidien pour des millions d'humains ! Apple vous raconte tout le processus dans un film d'animation inédit et exclusif conçu en coopération avec Skydance Animation.

Découvrez Luck

Avec son service de streaming, Apple souhaite s'adresser à tous les profils d'abonnés, de l'adulte qui a 50 ans jusqu'à l'enfant qui vient d'avoir ses 7 ans, tout le monde a le droit de trouver son bonheur dans le catalogue Apple TV+ !

Si le géant californien a beaucoup misé sur les comédies, les drames et les thrillers ces derniers mois, place aux programmes pour les enfants avec un nouveau film produit avec le célèbre studio Skydance Animation.



Luck met en avant un chat noir qui vous parle de la fabrication de la chance et de la malchance pour les humains du monde entier.

Vous tombez sur un billet de 50€ en pleine rue ? Vous avez une augmentation de salaire pour récompenser votre travail ? Tout cela n'est pas du hasard, mais le travail d'une agence secrète qui fabrique quotidiennement des millions de situations mêlant la chance et la malchance.

Dans sa version originale, le film "Luck" mettra en avant plusieurs voix célèbres aux États-Unis, il y aura celle d'Eva Noblezada (New York - Unité spéciale) qui fera la voix de Sam, Simon Pegg (Shaun of the Dead) qui incarnera Bob le chat noir ou encore Whoopi Goldberg (Harlem) qui fera la voix de Captain.



Luck est écrit par Kiel Murray qui a participé à des pépites cinématographiques dans sa carrière comme Cars, Raya et le dernier dragon et Cars 3. À la réalisation, on retrouvera Peggy Holmes, une talentueuse réalisatrice qui a été appelée à plusieurs reprises pour des créations Disney de 2012 à 2020.



Luck sortira sur Apple TV+ dès le 5 août prochain, il sera en exclusivité sur le service de streaming d'Apple. La collaboration avec Skydance Animation pourrait nous réserver d'autres surprises dans un avenir proche... Restons attentifs !



Apple TV+ est accessible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.