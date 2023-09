Apple TV+ dévoile la bande-annonce du film "Fingernails" avec un casting en or

Une fois n'est pas coutume, Apple annonce une nouvelle entrée à son catalogue Apple TV+. Après la docu-série The Endfield Poltergeist hier, la firme présente la bande-annonce pour "Fingernails", un film dirigé par le réalisateur Christos Nikou et mettant en scène un casting de stars comprenant Jessie Buckley, nominée aux Oscars ("The Lost Daughter"), Riz Ahmed, lauréat des Oscars ("Sound of Metal"), Jeremy Allen White, lauréat d'un Golden Globe ("The Bear") et Luke Wilson ("The Goldfinch").

Une sortie en salles avant le streaming

"Fingernails" sera projeté pour la première fois dans les cinémas de Los Angeles et de New York le vendredi 27 octobre 2023, et sera diffusé en avant-première mondiale sur Apple TV+, ainsi que dans d'autres cinémas sélectionnés, le vendredi 3 novembre 2023.

Voici le synopsis :

Anna (Buckley) et Ryan (White) ont trouvé le grand amour. Une nouvelle technologie controversée l'a prouvé. Il n'y a qu'un seul problème : Anna n'en est toujours pas sûre. Elle accepte alors un poste dans un institut de tests d'amour et rencontre Amir (Ahmed).

"Fingernails" est le deuxième long métrage et le premier film en langue anglaise du réalisateur, scénariste et producteur Nikou, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film grec très apprécié "Apples".

"Fingernails" est coécrit par Nikou, Stavros Raptis et Sam Steiner. Outre Nikou, "Fingernails" est produit par Cate Blanchett, Andrew Upton et Coco Francini pour Dirty Films et Lucas Wiesendanger pour FilmNation Entertainment. Le film est produit par Glen Basner, Milan Popelka et Alison Cohen de FilmNation Entertainment, ainsi que par Ashley Fox, Kevin Lafferty et Jerome Duboz.



Voici la bande-annonce vidéo :

À propos d'Apple TV+

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans Apple, y compris l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et le Mac. Mais on peut également y accéder via les téléviseurs intelligents récents de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, les appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeu PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, au prix de 6,99 € par mois.



Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone 15, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuitement.