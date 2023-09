Apple TV+ présente l'effrayante docu-série "The Enfield Poltergeist" en vidéo

Aujourd'hui, Apple TV+ a annoncé la nouvelle série documentaire en quatre parties "The Enfield Poltergeist", qui raconte l'histoire passionnante de la plus célèbre hantise de poltergeist de l'histoire. Combinant plus de 250 heures d'archives audio rares, une reconstitution méticuleuse du lieu de la hantise et des entretiens originaux avec les personnes touchées par l'affaire, la série est une histoire ambitieuse qui explore la fascination humaine pour l'inexpliqué et son impact sur ceux qui la vivent.

Une série à ne pas manquer

Pour ceux qui le sauraient pas, un poltergeist, tiré de l'allemand Poltergeist, dérivé de poltern « faire du bruit » et geist « esprit », est un phénomène paranormal consistant à faire des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables.

En 1977, la terrifiante hantise d'une famille d'Enfield, à Londres, a fait la une des journaux britanniques et a eu un impact considérable sur toute une génération d'enfants. Ce cas mystérieux a changé à jamais les idées sur le surnaturel et a montré qu'il n'était pas limité à certains endroits, mais qu'il pouvait être vécu par n'importe qui, n'importe où. Cette histoire effrayante a inspiré des versions fictives de l'affaire, notamment le film "The Conjuring 2", une série télévisée et une pièce de théâtre.



Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce officielle de "The Enfield Poltergeist", qui sera diffusée pour la première fois le 27 octobre. Les quatre épisodes seront disponibles le jour même.

Tout au long des quatre épisodes, les événements sont reconstitués à l'aide des enregistrements réels capturés par Maurice Grosse, un enquêteur paranormal qui a archivé tous ses entretiens avec les personnes touchées par le phénomène. Construisant une réplique exacte de la maison où les incidents ont eu lieu, les artistes reconstituent ce qui est entendu sur les bandes réelles, permettant une interaction entre les voix d'archives et les apparitions des personnes impliquées à l'origine dans l'incident à travers des interviews d'aujourd'hui.



"The Enfield Poltergeist" est produit pour Apple TV+ par MetFilm et Concordia Studio, les producteurs de "STILL : A Michael J. Fox Movie", le documentaire le plus nommé aux Emmy Awards cette année. Les producteurs exécutifs sont Stewart le Maréchal, Al Morrow, Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg et Nicole Stott. Jerry Rothwell est à la réalisation.



Bref, on a hâte !