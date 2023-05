Le documentaire "Still : A Michael J. Fox Movie" est disponible sur Apple TV+

Un nouveau documentaire très attendu, "Still : A Michael J. Fox Movie", est diffusé en avant-première aujourd'hui sur Apple TV+. Le film couvre la carrière de l'acteur de Retour vers le futur et notamment son attitude optimiste face à la maladie de Parkinson, diagnostiquée à l'âge de 29 ans seulement. Si vous souhaitez le voir, voici comment faire.

Un documentaire passionnant

"Still" combine des éléments scénarisés avec des interviews exclusives et des images d'archives, en revenant souvent sur les performances de Fox dans les films pour illustrer le sujet de discussion en cours. Évidemment, les références à "Retour vers le futur" (Back to the future) sont nombreuses, tout comme celles aux séries "Spin City" et "Family Ties". Michael Andrew Fox est un canado-américain né le 9 juin 1961 à Edmonton en Alberta.

Réalisé par Davis Guggenheim, le documentaire a été présenté pour la première fois à SXSW 2023 et a été chaleureusement accueilli par la critique, avec un score de 98 % sur Rotten Tomatoes. Il fait ses débuts dans le monde entier et peut être visionné dès aujourd'hui sur l'Apple TV+.

Comment regarder "Still"

"Still" est un film original Apple, disponible exclusivement sur la plateforme de l'entreprise. L'abonnement à TV+ coûte normalement 6,99 € par mois, avec un essai gratuit de sept jours.

Pour regarder le film, ainsi que le contenu de plus en plus pléthorique d'Apple TV+, il vous faudra un appareil Apple, une smart TV, une console récente PlayStation ou Xbox, un Fire Stick, un Roku stick ou bien vous rendre tv.apple.com.

Le catalogue d'Apple TV+ est vraiment intéressant désormais avec des séries à succès comme Ted Lasso, See, Foundation ou For All Mankind, ainsi que des nouveautés comme Silo ou Liaison, pour ne citer qu'elles.