"Vietnam : La guerre qui a changé l'Amérique" le documentaire débarque sur Apple TV+

Apple TV+ continue d'enrichir son catalogue de contenus originaux avec une nouvelle série documentaire ambitieuse. "Vietnam : La guerre qui a changé l'Amérique" s'annonce comme une plongée inédite dans l'un des conflits les plus marquants du XXe siècle, 50 ans après la chute de Saigon.

Une production ambitieuse portée par des voix authentiques

Cette série en six épisodes, narrée par l'acteur oscarisé Ethan Hawke, promet une immersion totale dans ce conflit qui a profondément marqué la société américaine. Les réalisateurs ont puisé dans plus de 1 100 heures d'archives pour offrir un regard neuf et complet sur cette période. La force du documentaire réside dans sa capacité à donner la parole à tous les protagonistes : vétérans américains, soldats Viet Cong, civils vietnamiens et journalistes de l'époque.



Parmi les témoignages marquants, on retrouve Bill Broyles, ancien lieutenant devenu scénariste à Hollywood, qui retrouve un membre de son peloton après un demi-siècle. L'histoire d'Hilary Brown, première correspondante féminine d'ABC News sur place, ou encore celle de Melvin Pender, athlète médaillé d'or aux JO entre deux missions au Vietnam, illustrent la diversité des parcours présentés.

Une nouvelle étape dans la stratégie documentaire d'Apple TV+

Cette production marque la deuxième collaboration entre Apple TV+ et 72 Films, studio récompensé aux BAFTA et Emmy Awards, après le succès de "John Lennon : un homicide sans procès" en 2024. Pour la plateforme de Cupertino, qui a déjà reçu plus de 2 000 nominations et 471 récompenses depuis son lancement fin 2019, ce nouveau documentaire s'inscrit dans une volonté claire de proposer des contenus originaux de grande qualité.

Rob Coldstream à la réalisation et Caroline Marsden à la production (connue pour "11 septembre : dans la cellule de crise du président") garantissent une approche à la fois rigoureuse et sensible de ce sujet complexe. La série sera disponible sur Apple TV+ dès le 31 janvier 2025, accessible via l'abonnement mensuel à 9,99€ ou gratuitement pendant trois mois pour tout achat d'un nouvel appareil Apple. Apple TV+ est également inclus aux abonnements Canal et Apple Music pour les étudiants.