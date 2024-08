Canal+ affirme que ses abonnés adorent l'option Apple TV+

Depuis plus d'un an, Canal+ propose à ses abonnés un accès au catalogue Apple TV+, sans frais supplémentaires. L'option a suscité un engouement remarquable, comme prévu étant donné sa gratuité, mais ce qui retient le plus l'attention, c'est l'opinion des abonnés Canal sur le service Apple TV+. D'après les nombreux retours, énormément d'abonnés sont tombés sous le charme des créations originales Apple !

Canal+ x Apple TV+ : c'est le coup de cœur

Nous sommes le 13 avril 2023, Canal+ annonce par le biais d'un communiqué de presse un enrichissement de ses offres avec l'arrivée d'une nouvelle option gratuite. Le groupe français révèle avoir conclu un accord (assez inattendu) avec Apple pour proposer son service de streaming Apple TV+ gratuitement aux abonnés Canal+.

Pour Apple, cet accord était important afin d'augmenter la part de marché de son service de streaming qui souffre énormément face aux géants comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Pour Canal+, c'était l'occasion d'apporter un argument supplémentaire dans ses offres pour motiver les ouvertures de nouveaux contrats. Autrement dit, pour l'un comme pour l'autre, c'était un avantage considérable en termes de visibilité et de valeur ajoutée.

Aujourd'hui, nous sommes à plus d'un an de cet accord exceptionnel. Si beaucoup d'abonnés Canal+ regardent quotidiennement les contenus originaux Apple grâce à leur abonnement Canal, qu'est-ce que donnent les avis ? Apple TV+ arrive-t-il à convaincre les abonnés par la qualité de ses programmes ?



Dans une interview au Figaro, Maxime Saada, président-directeur général du groupe Canal+ a tenu à mettre en avant une stratégie "gagnante" de la part de Canal+ avec son partenaire Apple (il a aussi glissé une petite phrase à Amazon qui a toujours choisi de rester loin, très loin du groupe Canal+) :

Cette stratégie de super-agrégateur opérée sur de nombreux territoires a changé la perception de Canal+ et accéléré notre croissance. À cet égard, l’intégration d’Apple TV+ à Canal+ a été particulièrement appréciée par nos abonnés. Nous sommes très avancés avec Warner. Quant à Amazon, ils se passent de nous et nous nous passons d’eux. Nous serions néanmoins très favorables à l’idée de les distribuer, comme les autres plateformes. Nous regardons également la possibilité d’intégrer d’autres offres de streaming, plus ciblées. En France et à l’international, nous allons continuer à améliorer des offres, sur un modèle hybride et convergeant, mixant gratuit et payant. Nous voulons avoir un pied sur ces deux marchés. Cette stratégie pourrait aboutir potentiellement à l’intégration de Dailymotion avec Canal+.

Vous l'aurez compris, le groupe Canal+ ne regrette pas du tout son accord avec Apple pour intégrer Apple TV+ à ses offres. De plus, le service de streaming est passé de 4,99€ à 6,99€ jusqu'à 9,99€/mois, ce qui signifie que la valeur de l'abonnement a pris une nouvelle ampleur, ce qui ajoute encore plus de poids aux offres Canal+.

Télécharger l'app gratuite myCANAL

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.