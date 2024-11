L'IA au service de l'accessibilité : Apple réaffirme son engagement

Sarah Herrlinger, responsable mondiale de l'accessibilité chez Apple, a profité de la Web Summit Lisbon 2024 pour mettre en lumière le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de l'accessibilité des technologies. Un engagement qui remonte à près de 40 ans pour la firme de Cupertino.

L'IA comme nouvelle frontière de l'accessibilité

Depuis la création de sa première équipe dédiée à l'accessibilité en 1985, Apple n'a cessé d'innover dans ce domaine. L'entreprise considère l'accessibilité comme un droit humain fondamental et un véritable moteur d'innovation. Cette vision se traduit par l'intégration native de fonctionnalités d'accessibilité dans l'ensemble de son écosystème, évitant ainsi le recours à des solutions tierces pour les utilisateurs en situation de handicap. De plu, l'approche d'Apple intègre directement les fonctionnalités d'accessibilité dans son hardware et son software, créant ainsi un écosystème cohérent qui permet aux utilisateurs de passer facilement d'un appareil à l'autre.



L'intelligence artificielle joue désormais un rôle central dans les innovations d'Apple en matière d'accessibilité. Parmi les avancées majeures, on trouve le suivi oculaire (Eye Tracking) permettant de contrôler les appareils uniquement avec les yeux, et la reconnaissance sonore (Sound Recognition) qui aide les personnes malentendantes à identifier des sons importants comme les alarmes ou les sonnettes. Avec l'amélioration de Siri via Apple Intelligence, l'utilisation mains libres des appareils Apple devrait devenir encore plus intuitive.

Sarah Herllinger, responsable de l'accessibilité chez Apple

Des innovations qui profitent à tous

L'approche d'Apple en matière d'accessibilité va au-delà du handicap. La fonction AssistiveTouch de l'Apple Watch, initialement conçue pour les personnes à mobilité réduite, s'est étendue à tous les utilisateurs avec le geste Double Tap depuis les Watch Series 9. De même, la dernière mise à jour des AirPods Pro 2 intègre des fonctionnalités auditives de qualité clinique, démontrant comment les innovations en accessibilité peuvent bénéficier à l'ensemble des utilisateurs "tout en luttant contre la stigmatisation sociale".



Cette vision inclusive de la technologie confirme l'engagement d'Apple à créer des produits qui s'adaptent aux besoins uniques de chaque utilisateur, qu'il soit en situation de handicap ou non.



