Tim Cook affirme que l’IA aide déjà Apple à réduire ses émissions de carbone

Quand on parle d’intelligence artificielle, on a souvent tendance à penser aux chatbots du type ChatGPT ou encore aux IA qui nous divertissent en imitant la voix d’une célébrité. Cependant, l’IA peut aussi avoir un intérêt bien plus bénéfique pour notre avenir. Tim Cook a révélé dans une conférence qu’Apple s’aide de l’IA pour son objectif de neutralité carbone.

Quand l’IA joue un rôle inattendu chez Apple

Dans une époque où l’intelligence artificielle façonne l’avenir de nombreuses industries, elle s’avère également être un pilier pour la protection de l’environnement. Récemment, lors d’une visite en Chine pour l’inauguration du nouvel Apple Store Jing’an à Shanghai, Tim Cook a mis en avant l’impact positif de l’IA sur les initiatives écologiques d’Apple.



Durant une conférence organisée par la China Development Research Foundation, Cook a exposé comment Apple intègre l’IA dans ses efforts pour atteindre la neutralité carbone. Il a spécifiquement mentionné l’utilisation de cette technologie dans les processus de récupération et de recyclage des matériaux, un domaine où sans l’IA, la quantité de matériaux recyclables récupérés serait nettement moins importante.

L’IA, selon Cook, est déjà profondément intégrée dans les opérations d’Apple, non seulement pour le bénéfice commercial de l’entreprise mais aussi pour son empreinte écologique. Cette intégration permet à Apple de progresser plus rapidement et efficacement vers son objectif (très) ambitieux de neutralité carbone d’ici 2030. Cook envisage l’IA comme un outil indispensable pour toute entreprise aspirant à réduire ses émissions de carbone ou à atteindre la neutralité carbone, grâce à son potentiel à améliorer l’efficacité et à optimiser les ressources.



L’engagement d’Apple pour la neutralité carbone comprend la fabrication de chaque produit avec de l’énergie propre et une augmentation de l’utilisation de matériaux recyclés et renouvelables. Cette stratégie montre la détermination d’Apple à réduire son empreinte carbone et à encourager un avenir plus durable.

Source