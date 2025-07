Apple investit 500 millions $ dans une usine de recyclage des terres rares aux USA

En début d'année, sous l'impulsion de Donald Trump, Apple s'est engagé à investir 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. L'entreprise a désormais élargi cet engagement avec une initiative de 500 millions de dollars supplémentaires visant à lancer une toute nouvelle usine de recyclage pour le traitement des éléments de terres rares recyclés.

Bon pour la planète

Grâce à cet investissement, Apple collaborera avec MP Materials, en achetant des aimants de terres rares fabriqués aux États-Unis et produits à Fort Worth, au Texas. Ce partenariat renforcera l’« usine de pointe au Texas » de MP Materials avec une « série de lignes de fabrication d'aimants en néodyme spécialement conçues pour les produits Apple. »



De plus, Apple et MP Materials créeront une « ligne de recyclage de terres rares de pointe » à Mountain Pass, en Californie, et « développeront de nouveaux matériaux magnétiques et des technologies de traitement innovantes pour améliorer les performances des aimants. »



Cet investissement et l'expansion de la production « soutiendront des dizaines de nouveaux emplois dans la fabrication avancée et la R&D. » Cela parait peu au regard des montants en question, mais il y a fort à parier que l'essentiel sera automatisé.

Voici la déclaration d’Apple :

Aujourd'hui, Apple a annoncé un nouvel engagement de 500 millions de dollars avec MP Materials, le seul producteur de terres rares entièrement intégré aux États-Unis. Avec cet accord pluriannuel, Apple s'engage à acheter des aimants de terres rares fabriqués aux États-Unis, développés dans l'usine phare Independence de MP Materials à Fort Worth, au Texas. Les deux entreprises travailleront également ensemble pour établir une ligne de recyclage de terres rares de pointe à Mountain Pass, en Californie, et développer de nouveaux matériaux magnétiques et des technologies de traitement innovantes pour améliorer les performances des aimants. Cet engagement s'inscrit dans la promesse d'Apple de dépenser plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, et s'appuie sur l'historique de l'entreprise en matière d'investissement dans l'innovation américaine, la fabrication avancée et les technologies de recyclage de nouvelle génération.

Tim Cook, PDG d’Apple, a réagi sur l’avenir de la fabrication aux États-Unis :

L’innovation américaine est au cœur de tout ce que nous faisons chez Apple, et nous sommes fiers d’approfondir notre investissement dans l’économie américaine. Les matériaux de terres rares sont essentiels pour fabriquer des technologies avancées, et ce partenariat contribuera à renforcer l’approvisionnement en ces matériaux vitaux ici aux États-Unis. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de l’avenir de la fabrication américaine, et nous continuerons à investir dans l’ingéniosité, la créativité et l’esprit d’innovation du peuple américain.

Cette annonce intervient alors qu’Apple continue de faire face à la pression de l’administration Trump pour produire des iPhones aux États-Unis, bien que cette initiative ne mentionne pas la fabrication d’iPhones aux États-Unis, ce qui est largement considéré comme irréalisable sans une envolée des prix pour le consommateur. L’investissement initial de 500 milliards de dollars d’Apple ciblait la R&D basée aux États-Unis, la production de puces en Arizona, la fabrication de serveurs d’IA à Houston, la production d’Apple TV+ et une académie dans le Michigan.



Pensez-vous que la relocalisation de la production soit la solution à long terme ?