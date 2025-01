Apple TV+ s'engage à soutenir la production audiovisuelle française

Apple TV+ suit les traces de Netflix et Amazon Prime Video en signant un accord promettant d'investir dans l'audiovisuel français. Un partenariat de deux ans, jusqu'en 2027, qui pourrait être prolongé sur le long terme s'il s'avère bénéfique.

Une première pour Apple

Apple TV+ franchit une étape clé en signant un accord historique avec les syndicats de producteurs et distributeurs français pour investir dans des œuvres audiovisuelles locales. Valide jusqu’en 2027, cet engagement s’inscrit dans le cadre du décret Smad, qui oblige les plateformes étrangères à contribuer à la création européenne.

Cet accord va renforcer la présence de productions françaises et européennes sur Apple TV+, offrant davantage de visibilité aux créateurs locaux. Cela favorisera les œuvres d’expression originale française, comme les fictions, documentaires ou animations, tout en soutenant la création indépendante.

Pour l’industrie, cela signifie de nouveaux financements, une opportunité pour les talents français et un renforcement du secteur culturel face à la concurrence internationale. Enfin, cela inscrit Apple TV+ dans une démarche réglementaire alignée sur des plateformes comme Netflix et Amazon, consolidant leur rôle dans l’écosystème audiovisuel européen.



Selon les données disponibles, la part de marché d’Apple TV+ en France a connu une petite progression ces dernières années. En 2022, elle était estimée à 3 %. Au premier trimestre 2024, cette part a atteint 5%. Cependant, Apple TV+ reste derrière des concurrents majeurs tels que Netflix et Amazon Prime Video.



En outre, Apple s'engage à respecter la très décriée chronologie des médias, une spécificité française qui retarde les sorties vidéos sur les plateformes.



