Une salle de sport française attaque Apple en justice pour Fitness+

Le géant de Cupertino se retrouve face à un adversaire inattendu. Depuis fin 2020, Apple propose son service Fitness+, mais cette appellation fait l'objet d'un litige avec une entreprise bretonne qui exploite depuis 2011 un complexe sportif nommé "Fitness Plus". Une bataille juridique qui soulève des questions sur les limites de l'appropriation des termes génériques par les grandes entreprises technologiques.

David contre Goliath : un entrepreneur breton face à Apple

À Brest, Loïc Pajot dirige Sport & Fitness Management, une entreprise qui exploite depuis plus de dix ans un complexe sportif sous l'enseigne "Fitness Plus". Cette salle propose non seulement des cours en présentiel mais également des entraînements en ligne via son site Fitnessplus.fr. Estimant qu'Apple porte atteinte à sa marque avec son service "Apple Fitness+", "Fitness+" et "Fitness+", l'entrepreneur breton a décidé d'agir.

Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, Loïc Pajot a assigné la firme américaine devant le tribunal judiciaire de Paris. Il réclame 600 000 euros de dommages et intérêts, répartis entre contrefaçon de marque (300 000 €) et concurrence déloyale (300 000 €), ainsi que la cessation de l'usage des appellations litigieuses. Son avocat, Me François-Xavier Langlais, précise que l'objectif n'est pas l'argent mais bien de faire cesser ce qu'il considère comme une appropriation indue.

"J'ai plus de gens qui consultent le site depuis Paris que depuis la Bretagne !" a fait valoir le gérant pour illustrer la confusion générée par cette situation.

Sur quoi repose le litige ?

La défense d'Apple s'articule autour de plusieurs arguments clés. D'abord, la firme soutient que le terme "Fitness" est purement générique et largement utilisé dans le domaine du sport. Quant au symbole "+", il serait simplement "laudatif", indiquant une qualité supérieure ou un service premium, comme c'est le cas pour d'autres services comme TF1+ — qui a d'ailleurs fait l'objet d'un litige similaire avec Canal+.

L'avocat d'Apple affirme également qu'il est courant pour la marque d'associer son nom à des termes génériques pour créer des services comme "Apple Music" ou "Apple Store". Il insiste par ailleurs sur l'absence de confusion possible, puisque l'accès à Fitness+ nécessite un appareil Apple, le téléchargement de l'application Forme (préinstallée sur les appareils de la marque) et un abonnement spécifique.

La situation s'est toutefois compliquée pour l'entreprise bretonne lorsqu'en décembre 2022, Loïc Pajot a déposé un nouveau logo pour sa marque, perdant ainsi l'antériorité juridique dont il bénéficiait. Apple n'a d'ailleurs pas fait opposition à ce nouveau dépôt, estimant que "cette marque n'était pas distinctive, elle n'intéresse personne."

Le verdict de cette affaire, qui rappelle le litige entre Apple et Prepear (dont le logo en forme de poire avait été jugé trop proche de la pomme), sera rendu dans les prochains mois. D'ici là, les deux services continueront de coexister sous des appellations similaires.



