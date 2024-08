L'utilisation du "+" dans TF1+ énerve Canal+ qui assigne TF1 en justice

TF1+, c'est la nouvelle plateforme de streaming qui propose une expérience de replay, mais aussi des films, séries et émissions sur presque tous les supports. Apparue le 8 janvier 2024 pour remplacer l'ancien nom "MyTF1", TF1+ a le même objectif que son prédécesseur, offrir une expérience améliorée des contenus originaux de TF1 ainsi qu'une expérience de type streaming pour concurrencer des géants comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Apple TV+. Si cette stratégie n'a pas de quoi être poursuivie en justice, c'est le nom "TF1+" qui pose un problème. Canal+ vient d'assigner la chaine en justice qui n'aurait pas le droit (selon Canal) d'utiliser le signe "+".

TF1+, le nouveau nom qui a créé un scandale chez le groupe Canal

En 2019, Disney+ commençait à faire énormément de bruit dans l'univers du streaming. Avec un lancement aux États-Unis, puis en France, le groupe Canal ne voyait pas d'un bon œil le fait que le géant américain utilise en France le sigle "+". Le groupe avait alors essayé de s'opposer à Disney+ en faisant appel à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Après investigation, celui-ci en avait conclu que Disney+ ne posait aucun problème et que le sigle "+" n'appartenait pas à Canal+.



Cinq ans après cette affaire, le groupe Canal+ assure toujours que le sigle "+" n'est pas un simple indicateur de qualité ou de catalogue plus complet, c'est un sigle qui lui appartient et qui n'a pas à être utilisé par une autre entreprise en France, du moins dans l'univers du streaming !

Aujourd'hui, le groupe Canal préfère ignorer l'avis final de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) et assigner TF1 en justice pour avoir utilisé le sigle "+". Le groupe Canal dénonce une pratique qui prête à confusion dans l'esprit des consommateurs et réclame même une indemnisation de... 57 millions d'euros à TF1. Cette somme absolument énorme est en lien avec l'importance qu'accorde Canal+ à sa marque.



TF1+ a commencé à exister le 8 janvier 2024 et s'est toujours démarquée de Canal+ en ne faisant jamais référence à son concurrent et en proposant une programmation unique axée sur ses propres contenus exclusifs et originaux, adaptés à un large public.



Cette assignation risque de durer plusieurs mois, mais le groupe Canal ne compte pas abandonner, car l'entreprise estime que le sigle "+" lui appartient suite au dépôt de la marque "Canal+" le 4 novembre 1982 auprès de l'INPI.



