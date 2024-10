Apple TV+ annonce la série française "À l’ombre des forêts"

Décidément, c'est une grosse semaine pour les annonces de nouveaux contenus originaux Apple ! Après avoir dévoilé la série hospitalière "KRANK Berlin"et une autre série française "La Maison", Apple enchaîne encore aujourd'hui avec l'annonce de la série "À l'ombre des forêts", un nouveau programme Made in France qui s'annonce passionnant avec une histoire et un casting très convaincant. En attendant la bande-annonce qui arrivera dans quelques mois, la firme de Cupertino nous donne un petit aperçu de ce que racontera cette nouvelle série française.

Découvrez "À l'ombre des forêts"

L'un des objectifs d'Apple, avec son service de streaming Apple TV+, c'est de diversifier les contenus vidéos mis à disposition. Dans la stratégie sélectionnée, un abonné doit trouver dans le catalogue des contenus originaux américains, mais aussi européens ou encore asiatiques. Cette approche se reflète chaque mois dans les annonces d'Apple via ses traditionnels communiqués de presse. Alors que l'entreprise a récemment annoncé la sortie d'une série allemande, c'est au tour de la France d'avoir un coup de projecteur grâce à Apple TV+.



Dans une nouvelle révélation, Apple a dévoilé la série "À l'ombre des forêts", un thriller qui sera mis en ligne sous forme de 6 épisodes et qui racontera l'histoire d'un drame effrayant. Aux commandes de cette série inédite et exclusive, on retrouvera Cédric Anger au poste de créateur et réalisateur, Apple rappelle qu'il a été nominé dans la dernière édition des César. Il sera accompagné des producteurs Christophe Riandee et Isabelle Degeorges pour Gaumont.

Sans donner trop de détails sur la série, Apple nous donne dans son communiqué les bases de l'histoire et le contexte de la série. On aperçoit ici un synopsis entraînant et qui pourrait permettre à la série de rencontrer un joli succès dans le monde !

Franck et ses amis de longue date aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble, mais un dimanche, ils rencontrent un autre groupe de chasseurs qui commencent à les cibler sans explication. Lorsque l'un de leurs groupés est abattu, les amis de Franck ripostent, envoyant un attaquant au sol. Réussissant à peine à s'échapper, les quatre amis gardent l'événement secret. Franck essaie de revenir à sa vie comme d'habitude aux côtés de sa femme Krystel, mais dans les prochains jours, il commence à avoir l'impression que lui et ses amis sont surveillés, ou pire, suivis par des chasseurs qui sont maintenant enclins à se venger.

Dans le casting de "À l'ombre des forêts", on retrouve dans les rôles principaux le duo Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Deux visages qui vous sont forcément familiers, puisque vous avez pu apercevoir Magimel dans des pépites comme La Haine, Les Petits Mouchoirs et La Tête haute. Du côté de Mélanie Laurent, la filmographie est tout aussi impressionnante avec l'incarnation de personnages dans des films comme Inglourious Basterds et Le Concert.



Pour l'instant, Apple ne donne aucune date de lancement pour cette nouvelle série. On peut toutefois s'attendre à une sortie en fin d'année ou au cours du premier trimestre de 2025, Apple laisse en général moins d'un an entre l'annonce d'une série et sa mise en ligne (sauf quelques exceptions).



