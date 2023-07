Apple TV+ dévoile une série française "La Maison" avec Lambert Wilson et Carole Bouquet

À travers une volonté de produire davantage de séries et films tournés en Europe, Apple annonce aujourd'hui un nouveau contenu français inédit et exclusif. Cette future série qui débarquera prochainement sur Apple TV+ s'appelle "La Maison" et elle comportera une première saison de 10 épisodes avec un éventuel renouvellement pour une saison 2 si le programme atteint ses objectifs.

Découvrez cette nouvelle série

Sur Apple TV+, les contenus produits en France se font rare, pour palier à cette absence, la firme de Cupertino a décidé de produire une nouvelle série française pour une sortie ultérieure dans le monde entier. Ce nouveau programme baptisé "La Maison" comprendra un casting cinq étoiles, on retrouvera la présence de : Lambert Wilson (Le Grand Bleu), Carole Bouquet (Wasabi), Amira Casar (Versailles), Zita Hanrot (Plan Cœur), Pierre Deladonchamps (Quand on a 17 ans), Anne Consigny (Elle), Antoine Renartz (Les Misérables), Ji-Min Park (Oldboy) et Florence Loiret Caille (La Chambre Bleue).

Dans son communiqué de presse, Apple n'indique aucune date de disponibilité et ne propose aucune bande-annonce, ce qui signifie que le programme ne va pas être accessible tout de suite. Toutefois, Apple avance tout de même une courte synopsis pour connaître un peu l'univers qu'abordera la série :

« La Maison » est un regard immersif dans les coulisses du monde en constante évolution de la mode, de l'élégance et du luxe français ambitieux, et de la vie de ses familles puissantes.



La haute couture rencontre le grand drame dans ce regard derrière le repéai sur la façon dont une dynastie familiale d'une maison de mode emblématique est jetée dans le scandale et la réinvention par une vidéo virale mettant en vedette le designer vedette Vincent LeDu (Wilson), laissant la légendaire maison de haute couture de sa famille suspendue à un fil. Perle Foster (Casar), l'ancienne muse de Vincent qui est toujours dans son ombre, s'associe à la créatrice visionnaire de nouvelle génération Paloma Castel (Hanrot) pour sauver et recréer la Maison LEDU centenaire, revendiquant la place qui leur est légitime dans la famille LeDu et dans le monde de la mode.

Apple a misé toute sa confiance sur les showrunners José Caltagirone (La French) et Valentine Milville (Les Tuche). Le scénario a été imaginé par Alex Berger qui a participé à des films comme Maryland ou encore De rouille et d'os.