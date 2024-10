Apple TV+ dévoile la série sur la mode parisienne "La Maison"

Aujourd'hui, Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de "La Maison", un drame familial en français de 10 épisodes d'une heure qui se déroulera dans un atelier de haute couture emblématique de Paris.



La série en question fera ses débuts mondiaux avec les deux premiers épisodes le vendredi 20 septembre 2024 sur Apple TV+, suivis d'un épisode hebdomadaire le vendredi jusqu'au 15 novembre 2024.

Le monde de la mode vu par Apple

Dans les coulisses du monde contemporain et en constante évolution de la mode et de l'élégance et du luxe à la française, "La Maison" suit deux illustres familles rivales, dysfonctionnelles et puissantes, qui se disputent la domination dans le monde impitoyable de la haute couture. Un angle de vue radicalement différent de la série The New Look, qui se déroule également dans le monde de la mode française.

La haute couture rencontre de grands enjeux dans ce regard en coulisse sur la façon dont une maison de mode emblématique est jetée dans le scandale et la réinvention par une vidéo virale mettant en vedette le designer star Vincent Ledu (Lambert Wilson), laissant la maison de haute couture emblématique et légendaire de sa famille, LEDU, suspendue à un fil. Perle Foster (Amira Casar), l'ancienne muse de Vincent qui est toujours dans son ombre, fait équipe avec la créatrice visionnaire de la nouvelle génération Paloma Castel (Zita Hanrot) pour sauver, faire évoluer et renouveler la Maison LEDU, vieille de plus d'un siècle. Profitant de la disparition de Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), l'impitoyable PDG du puissant groupe de luxe Rovel, lance une offensive pour acquérir ce qu'elle considère comme son bien le plus précieux : La Maison LEDU. Pour atteindre son objectif, tout est bon à prendre, car il ne s'agit pas seulement d'acquérir une marque de plus, il s'agit de se venger.

"La Maison" met en vedette Lambert Wilson, Amira Casar, Carole Bouquet, Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny, Florence Loiret Caille, Ji-Min Park et Corentin Fila.



Basée sur une idée originale d'Alex Berger, qui en est le producteur exécutif, la série est créée par les showrunners José Caltagirone et Valentine Milville et réalisée par les réalisateurs primés Fabrice Gobert ("The Returned") et Daniel Grou ("Lupin"). Emmanuelle Bouilhaguet est également productrice exécutive.



"La Maison" est une production de TOA - The Originals of America en collaboration avec le studio TOP - The Originals Productions ("Le Bureau des Légendes").