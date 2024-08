Apple publie aujourd’hui "The New Look" sur Apple TV+, une série qui aborde la mode dans les années 40 à Paris. La série qui parle de la montée en puissance de Christian Dior est disponible avec les 3 premiers épisodes puis 1 épisode par semaine chaque mercredi.

Une série à ne pas rater

Apple TV+ a lancé une nouvelle série dramatique historique qui promet de captiver les amateurs de mode et d'histoire. Intitulée "The New Look", cette série, créée par Todd A. Kessler, met en lumière un moment charnière de la mode parisienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec un casting qui atteint la perfection, "The New Look" verra Ben Mendelsohn (aperçu dans le film The Dark Knight Rises) incarner le rôle de Christian Dior et Juliette Binoche (Trois couleurs : Bleu) dans celui de Coco Chanel. La série se déroule à Paris, offrant une représentation authentique du lieu où la mode a été réinventée pendant une période tumultueuse.



"The New Look" comprend 10 épisodes, les trois premiers sont disponibles aujourd’hui (une date qui n'est probablement pas choisie par hasard par Apple). Les abonnés pourront suivre la série avec un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 3 avril.

La série s'inscrit dans le contexte de l'occupation nazie de Paris et se concentre sur le rôle crucial de Christian Dior dans la redéfinition de la mode. Elle dépeint également la concurrence entre Dior et d'autres contemporains et rivaux comme Pierre Balmain et Cristóbal Balenciaga. Le spectateur sera plongé dans l'univers de l'atelier de Dior, avec un aperçu des designs et vêtements créés en collaboration avec la "Maison Dior".



Le casting de "The New Look" est complété par d'autres acteurs talentueux, notamment Maisie Williams dans le rôle de Catherine Dior, John Malkovich dans celui de Lucien Lelong, Emily Mortimer en Elsa Lombardi, Claes Bang dans le rôle de Spatz et Glenn Close interprétant Carmel Snow.



Du côté de la production, celle-ci est assurée par Apple Studios et DB-AK Productions, avec Lorenzo di Bonaventura et Mark Baker en tant que producteurs exécutifs. La bande-son, orchestrée et produite par Jack Antonoff, présentera des contributions d'artistes renommés tels que Bleachers, Florence Welch, Lana Del Rey, Matty Healy (The 1975), Beabadoobee, Nick Cave, Perfume Genius et plus encore, promettant une expérience immersive et mémorable.



Cette série promet d'être un voyage captivant à travers une époque déterminante de l'histoire de la mode, offrant un aperçu rare des luttes et des triomphes de ceux qui ont redéfini la beauté et l'élégance en temps de guerre. Rendez-vous dès maintenant sur Apple TV+ pour découvrir "The New Look" !