Apple TV+ : découvrez "Liaison", la première série française d'Apple

Tout comme le fait Netflix depuis des années, Apple investit de grosses sommes d'argent dans des contenus originaux qui viennent de l'étranger. Si les séries et films américains dominent très largement les programmes disponibles sur Apple TV+, les contenus européens commencent eux à devenir plus nombreux. La première série originale Apple française débarque le 24 février 2023 !

Voici Liaison

Bonne nouvelle pour les amateurs de séries françaises !

Apple vient d'annoncer dans un communiqué de presse, l'arrivée prochaine de la série "Liaison" en collaboration avec les sociétés Ringside Studios, Leonis Productions et Newen Studio.

Liaison est une série qui sera produite par Gub Neal (The Fall), Jean-Benoît Gillig (L'Emprise), Vincent Cassel, Sarada McDermott (Bridgerton), Stephen Hopkins, Justin Thomson et Edward Barlow.



Au-delà du beau monde au poste de producteur, on retrouvera à l'écran un casting haut de gamme avec Vincent Cassel qui jouera aux côtés d'Eva Green, il y aura aussi Gérard Lanvin, Daniel Francis, Irène Jacob, Laetitia Eido ainsi que Stanislas Merhar. Des acteurs qui ont reçu de nombreuses récompenses dans leur carrière et qui ont déjà été à la tête de films très populaires dans les cinémas français.

Voici ce que dit Apple à propos de sa première série originale tournée en France :

"Liaison" est un thriller contemporain à enjeux élevés qui explore comment les erreurs de notre passé ont le potentiel de détruire notre avenir, combinant l'action avec une intrigue imprévisible et à plusieurs niveaux où "l'espionnage et l'intrigue politique se jouent contre une histoire d'amour passionné et durable".

Liaison est écrit par Virginie Brac, une talentueuse scénariste et créatrice qui a participé à des programmes célèbres comme Mortel, Cheyenne et Lola ou encore Engrenages.

À la réalisation, on retrouvera Stephen Hopkins, un Australien à qui l'on doit des pépites comme Carlifornication, La Couleur de la victoire et Le Fugitif.



Rendez-vous le vendredi 24 février 2023 pour découvrir la première série française sur Apple TV+. Liaison aura le rythme de diffusion des autres séries, à savoir, un épisode par semaine jusqu'au 31 mars 2023.