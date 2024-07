Apple TV+ dévoile sa première série allemande « Où est Wanda ? »

Comme c’est le cas chez Netflix, Prime Video ou encore Disney+, Apple investit dans des créations originales étrangères pour alimenter son service de streaming Apple TV+. Après avoir dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros dans des créations françaises, Apple annonce aujourd’hui sa première série originale allemande. Au programme, un casting haut de gamme avec des acteurs allemands populaires et une histoire qui a un gros potentiel !

Apple TV+ annonce

« Où est Wanda ? »

Le mercredi 2 octobre 2024, Apple TV+ dévoilera en exclusivité mondiale sa toute première série allemande intitulée « Où est Wanda ? ». Cette nouvelle comédie noire promet de captiver les spectateurs avec son intrigue originale et son humour particulier.



La série suit Dedo et Carlotta Klatt, un couple en quête désespérée de leur fille de 17 ans, Wanda, mystérieusement disparue. Aidés par leur fils Ole, ils décident de prendre les choses en main en utilisant des caméras de surveillance et en se déguisant en employé d’un fournisseur d’électricité pour espionner leurs voisins. Chaque épisode promet de plonger les spectateurs plus profondément dans leur enquête amateur, les épisodes révéleront des secrets inattendus et des rebondissements surprenants.

Produite par UFA Fiction, « Où est Wanda ? » est le fruit de l’imagination d’Oliver Lansley, qui en est également le scénariste. Aux côtés de Lansley, Nataly Kudiabor, Sebastian Werninger et Christian Ditter occupent les rôles de producteurs exécutifs. La réalisation est confiée à Christian Ditter et Tobi Baumann, assurant une direction artistique de qualité pour cette série tournée en Allemagne.



La première saison de « Où est Wanda ? » comprend 8 épisodes, avec une diffusion échelonnée jusqu’au 13 novembre 2024. Le casting réunit des acteurs allemands de renom tels que Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda, Leo Simon, Nikeata Thompson, Palina Rojinski, Kostja Ullmann, et Harriet Herbig-Matten. Leur performance promet de donner vie à des personnages aussi complexes qu’attachants.



Avec « Où est Wanda ? », Apple TV+ s’aventure dans le territoire des productions allemandes, Apple ouvre les portes d’une plateforme mondiale à des talents locaux et une histoire ancrée dans la culture allemande. Les attentes sont élevées pour cette première série allemande sur Apple TV+, qui vise à combiner suspense, humour et émotion. Les abonnés pourront s’attendre à une expérience unique, où chaque épisode apporte son lot de surprises et de découvertes.



Apple nous donne rendez-vous le 2 octobre 2024, exclusivement sur Apple TV+ pour regarder les deux premiers épisodes de « Où est Wanda ? ». Est-ce que cette série allemande arrivera à faire mieux que les contenus français déjà disponibles ? À voir…



Source